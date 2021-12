Neue Teststrecken, menschliche Antikörper und viel Arbeit für plastische Chirurgen

Region

Und täglich grüßt die Maskenpflicht – nur welche Maske, wo und wann? 2021 war ein Jahr mit wenig Abwechslung und täglich neuen Tatsachen. „Die selbe Prozedur wie letztes Jahr“ stöhnen Kenner des Silvesterklassikers „Dinner for One“ – und setzen zähneknirschend „Die selbe Prozedur wie jedes Jahr“ fort – Nein, bitte nicht! Das große P in Pandemie steht für „Paradox“ – was überdeutlich wurde, als erst Impfdrängler Schlagzeilen machten, dann jene, die zum Piks mit einer Bratwurst lockten und zum Schluss wieder andere, die für das begehrte Vakzin Schlange stehen mussten.

„Vielleicht ist das alles nur ein Test“ – ein Gedanke, der angesichts der schwankenden Preise für Schnellnachweise oft geäußert wurde. Was der Staat nicht regelt, regelt der Markt – leicht gesagt in einer Zeit, wo die Regierenden mehr regulieren als je zuvor – oder es wenigstens versuchen. Dass es Corona-Tests zwischendurch kostenlos im Supermarkt zu einem Kasten Bier dazu gab, hatte den Vorteil, dass man sich das Stäbchen direkt im Discounter in die Nase schieben – und bei einer ermittelten Infektion gleich für die Quarantäne einkaufen konnte.

Müll bis ins Weltall

2G und 3G sind simple politische Strategien, dem Virus Herr zu werden. Je komplexer die Situation, umso mehr neigen wir dazu, die Dinge zu vereinfachen – mit mäßigem Erfolg. Ungeimpften den Weg zu Teilen des öffentlichen Lebens zu sperren, brachte Frust – und, wie schon zu Beginn der Krise, oft an den Haaren herbeigezogene Witze auf Kosten der Friseure. Wohl dem, der da noch lachen kann!

All das muss nicht sein. Es wäre drin, alles für alle zu öffnen und vor dem Einlass alle zu testen (nicht 3A, sondern 1G). Bezahlen könnten das Superreiche, die ihren Mammon lieber für Privatflüge ins All verprassen, statt auf der Erde zu helfen. Da bekommt der Begriff „Teststrecke“ gleich eine neue Bedeutung.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gegner der flächendeckenden Teststrategie werfen gerne ein, dass der Berg aus Plastikmüll, der entsteht, bis weit in den Weltraum reichen würde. Ich wette dagegen, dass das aufgetürmte Geld der Krisengewinner genauso hoch gestapelt werden kann. Nach der Pandemie profitieren übrigens am meisten die plastischen Chirurgen, die uns die vom stetigen Maske tragen abstehenden Ohren wieder anlegen.

Während Geimpfte ihren tatsächlichen Immunschutz durch Antikörpertests erfahren können, wähnen Impfgegner ihre potenziellen Antikörper bei Protestveranstaltungen – in erster Linie unter Polizisten und Gegendemonstranten. Falscher Ansatz! In Oschatz sangen Widerständler sogar „Atemlos durch die Nacht“ gegen Corona-Maßnahmen. Es gibt Momente, da kapituliert Satire.

Würden sich die politisch Verantwortlichen einmal zwischen die verhärteten Fronten begeben, stellten sie schnell fest, dass sie zwar politische Immunität genießen, ihre körperliche Immunität allerdings nicht von vorn herein gegeben ist.

Geimpft, getestet oder genesen – und dann erst gewählt

Angesichts der Ausweitung der 3G-Regel auf Verkehrsmittel und Arbeitsplatz wäre es nur konsequent, die Vorschrift „geimpft, getestet oder genesen“ auch jenen aufzuerlegen, die sich um ein Amt als Volksvertreter zur Wahl stellen. Oder doch besser gleich 2G...?

Sachsen weitet das Regelwerk auf 3G für Trauerfeiern und Beerdigungen aus. Mehr Aktionismus geht nicht – oder doch? Die Allgemeinverfügung „Geburt oder Tod nur mit einem gültigen anerkannten Nachweis“ kommt hoffentlich niemals...

Zum Schluss noch etwas Positives (Haha!) für alle Freunde der Bandwurmbegriffe – die es ja bei weitem nicht nur in Behördenstuben geben soll. „Hochrisikogebiete“ und „Virusvariantengebiete“ sind wieder wichtig für die Reiseplanung. Um den Unterschied zwischen beiden zu erkennen, muss man hin, bringt womöglich eine neue Variante – und damit etwas Abwechslung – mit!

Von Christian Kunze