Borna

Bereist vor 15 Jahren wurde der Abwasserkanal in der Siedlung des 15. Oktober erneuert. Das Kabel für das schnelle Internet ist auch schon eine Weile in der Straße. Nun lässt die Veolia die Trinkwasserleitung auf insgesamt 500 Metern sowie 36 Hausanschlüsse erneuern. Ihre Tochtergesellschaft, die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft GmbH investiert hier rund 175 000 Euro. Damit schafft sie neben einem Plus bei der Versorgungssicherheit die Möglichkeit, die zwei geplanten neuen Baugrundstücke am Rande der Siedlung zu versorgen. Bis Dienstag waren die an der Staatsstraße begonnenen Arbeiten bis zur Hausnummer 15 fortgeschritten.

An den Tiefbau, den die Firma Kunze aus Sermuth als Subunternehmer der Mügelner Erdmann Bau GmbH ausführt, soll sich ab Mai der Straßenbau anschließen. Für dieses Projekt hatte die Gemeinde Liebschützberg über mehrere Jahre die Pauschale für die so genannten Winterreparaturenangespart. Dabei wird neben der Fahrbahndecke auch die Straßenentwässerung erneuert.

Von Axel Kaminski