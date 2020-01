Neue Vorrangfläche bei Clanzschwitz sorgt für Diskussionen

Zaußwitz

Nach der Veröffentlichung der im neuen Entwurf des Regionalplanes enthaltenen Vorrangflächen für Windkraftanlagen sorgte dieses Thema in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Dienstag für Diskussionen.

„Wir sind das Bauernopfer“, stellte Rainer Schwurack (Freie Wähler) fest. Er sei der Meinung, dass man sich das nicht gefallen lassen dürfe. Das als „Käferberg“ beschriebene Vorranggebiet sei die einzige neu in den Plan aufgenommene Fläche. Es sei nicht hinzunehmen, wenn plötzlich Tiefflugzonen der Bundeswehr keine Rolle mehr spielen würden. Mit dieser Begründung galt der Käferberg bisher als eher ungeeignet. Wenn man jetzt plötzlich auf der Liste sei, dann müsse man eben auch solche Naturschutzargumente finden, wie das beim aus der Planung gestrichen Gebiet bei Schmannewitz der Fall gewesen sei.

Bürgermeister David Schmidt (parteilos) betonte, dass man sich der Debatte um die Energiegewinnung aus Windkraft nicht verschließen könne. In der Gemeinde Liebschützberg gäbe es eine Reihe von in dieser Hinsicht interessanten Flächen. Er regte an, über die nun geplante Fläche einen Bebauungsplan zu legen. „Damit hätten wir noch einen gewissen Einfluss auf die Erschließung und die Art der Bebauung“, betonte der Bürgermeister. Sei das Vorranggebiet erst beschlossene Sache, tendiere dieser Einfluss gegen Null. David Schmidt erläuterte, dass seit der Veröffentlichung des Planes dauernd das Telefon klingele. Vor allem Investoren, die die Windkraft nutzen möchten, würden in der Gemeindeverwaltung anrufen. Der Bürgermeister betonte, dass es sich bei den veröffentlichten Gebieten um den Entwurf des Regionalplanes handele. Dazu finde eine öffentliche Auslegung statt. Bisher sei außerdem noch jeder beschlossene Regionalplan beklagt worden. Unabhängig von der Anhörung habe die Zivilgesellschaft die Möglichkeit, ihren Standpunkt öffentlich darzulegen. Wie David Schmidt erklärte, seien Vertreter des Planungsverbandes für die Ratssitzung im März eingeladen worden. Dort sollten sie darlegen, wieso das Areal bei Clanzschwitz nun als mögliches Vorranggebiet betrachtet wird. Kommentar

Von Axel Kaminski