Wermsdorf

Nach einer Stunde war alles vorbei: Zügig und ruhig ist die erste Sitzung des neu gewählten Wermsdorfer Gemeinderates am Donnerstagabend über die Bühne gegangen. Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) musste dabei sämtliche neuen Räte und auch die Ortsvorsteher verpflichten. Per Handschlag wurde dabei der Start in das jeweilige Ehrenamt besiegelt.

Ehrenbeamte auf Zeit

Unter den Mitgliedern sind viele bekannte Gesichter, aber auch Personen, die erstmals im Gemeinderat dabei sind – darunter die drei AfD-Vertreter Hubertus Ziegler, Roland Neumann und Frank Winterlich sowie Olav Praetsch für die SPD und Sven Schüttig für die Wählervereinigung Luppa, Calbitz, Malkwitz. Ein Wiedersehen gibt es von nun an mit Barbara Scheller ( Bündnis 90/Die Grünen) und André Kamm ( SPD) – beide waren früher bereits Gemeinderäte und sind nun erneut in dem Gremium vertreten. Eine Änderung gibt es auch in den Reihen der Ortsvorsteher, die zu Ehrenbeamten auf Zeit benannt werden: Wie bisher wurden hier Barbara Scheller für den Ortschaftsrat Mahlis, Liptitz, Wadewitz, Gröppendorf und Wiederoda und Uwe Raschke für Collm und Lampersdorf verpflichtet. Für Luppa, Calbitz, Malkwitz ist nun erstmals Lutz Abitzsch Ortsvorsteher und löst damit Günter Grosch ab.

Zwei neue Stellvertreter

Neu sind auch die beiden Stellvertreter von Bürgermeister Matthias Müller. Bisher hatten diesen Job Dr. Ulrich Hofmann ( CDU) und Ursula Fritzsche (SDP) inne. In einer offenen Abstimmung wurde Kerstin Krause ( CDU) zur ersten Stellvertreterin gewählt. Für das Amt des zweiten Stellvertreters gab es zwei Vorschläge, weshalb es dazu eine geheime Wahl gab. Dabei erreichte Dirk Paulsen von der Wählervereinigung Luppa, Calbitz, Malkwitz elf Stimmen und übernimmt damit diese Aufgabe. Mit Jenö Kunfalvi gab es dafür einen zweiten Vorschlag aus der SPD, auf den fünf Stimmen entfielen.

Ausschüsse und Verbandsversammlung

Alle Räte sind ab sofort auch entweder im Technischen oder im Hauptausschuss vertreten, in denen bereits über Sachverhalte beraten wird, über die später im Gemeinderat entschieden wird. Beide Ausschüsse sollen wie bisher schon weiter gemeinsam tagen. „Das hat den Charme, dass alle den gleichen Wissensstand haben“, begründete Matthias Müller. Beschließende Funktion hat keiner der beiden Ausschüsse, das sei allein dem Gemeinderat vorbehalten.

Ein Tagesordnungspunkt der konstituierenden Sitzung war zudem die Wahl der Vertreter in die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Oberes Döllnitztal“. Dort saßen neben dem Bürgermeister bereits Georg Stähler und Jenö Kunfalvi mit am Tisch und werden diese Aufgabe auch künftig wahrnehmen – jetzt noch unterstützt von Roland Neumann und Barbara Scheller.

Ambitionierte Aufgaben

Es sei ihm eine große Freude und eine Ehre, den mittlerweile dritten Gemeinderat zu verpflichten, betonte Bürgermeister Matthias Müller. Er hoffe auf weitere, wie bisher gute Zusammenarbeit, wandte er sich an die Räte. Außerdem freue er sich, dass einige Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung als Gäste die Sitzung im Schlosssaal verfolgen, um den neuen Rat würdig zu begrüßen. Müller nutzte die Gelegenheit auch für einen Rückblick: So hätten die 2009 gewählten Räte unter anderem das Feuerwehrgerätehaus Malkwitz/Calbitz und die Wermsdorfer Turnhalle gebaut, und der 2014er Rat brachte das Luppaer Gerätehaus und die Wermsdorfer Grundschule auf den Weg. Ziele für den Rat 2019 wären dagegen ein neues Feuerwehrgerätehaus für Wermsdorf und die Sanierung des Westflügels im Alten Jagdschloss, so Matthias Müller. „Ich freue mich, wenn wir noch vieles zum Wohl der Gemeinde umsetzen“, sagte er.

Von Jana Brechlin