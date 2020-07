Neue Windräder: Rettet Milan Blick auf Oschatz?

Oschatz

Der Stadtrat Oschatz hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit (eine Gegenstimme) gegen Pläne für ein neues Windräder-Gebiet auf dem Käferberg in der Nachbargemeinde Liebschützberg ausgesprochen.

Fünf neue Windräder möglich

Laut Bauamtsleiter Michael Voigt handelt es sich um ein 85 Hektar großes Gebiet, das Platz für fünf Windräder bieten würde. Das Gebiet liege unmittelbar am Rand der Mulde-Elbe-Radroute. „Da diese Radroute touristisch geprägt ist, sieht die Stadt Oschatz durch die mögliche Errichtung von Windkraftanlagen hier einen Imageverlust dieser Investition“, heißt es wörtlich in der Stellungnahme.

Anlagen bis zu 220 Meter hoch

Voigt wies außerdem darauf hin, dass neue Windräder bis zu 220 Meter hoch sein könnten – und damit das Sichtfeld auf die historische Stadtsilhouette von Oschatz stören würden. Ein weiteres Argument gegen die Windkraft-Pläne: Laut Bauamtsleiter Voigt gibt es in der Region seit einiger Zeit ein vermehrtes Vorkommen des Roten Milans. Und dieser Raubvogel könne sich durch große Windräder gestört fühlen.

Stadtrat David Pfennig (Grüne) gegen Stellungnahme der Stadt Oschatz

Als einziger Stadtrat sprach sich David Pfennig (Grüne) gegen die Stellungnahme der Stadt Oschatz zum Windräder-Gebiet auf dem Käferberg aus. Die Argumente der Stadtverwaltung „kommen mir etwas scheinheilig vor“, sagte er. Besonders „an den Haaren herbei gezogene Argumente“ wie der Rote Milan erschienen ihm „ein bisschen lächerlich“. Ehrlicher wäre es, so Pfennig, wenn gesagt würde: „Wir wollen keine Windkraft – und Punkt.“

Nicht prinzipiell gegen Windenergie

Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) sagte, dass sich die Stadt nie prinzipiell gegen Windenergie ausgesprochen habe. „Nur, wenn unsere Interessen berührt werden.“ Und das ist beim Käferberg der Fall.

Prozedere wie beim Baurecht

Und wie geht es nun weiter? „Jetzt geht es in die Abwägung“, sagt Professor Andreas Berkner, Leiter der Regionalen Planungsstelle des Verbandes Leipzig-Westsachsen, auf OAZ-Anfrage. Das Prozedere sei das Gleiche wie beim Baurecht. Wie eine Abwägung am Ende ausfallen könnte, dazu möchte sich Berkner nicht äußern. „Ich bin nur für den fachlichen und nicht für den politischen Teil zuständig.“

Verbandsversammlung entscheidet am 11. Dezember

Nach seinen Erfahrungen wird es bei Vorhaben wie dem geplanten Windkraft-Gebiet am Käferberg eine dreistellige Zahl von Stellungnahmen geben – die Stadt Oschatz ist also nur eine von vielen Betroffenen. Nach der fachlichen Auswertung wird es am 6. November eine Sitzung des Planungsausschusses geben und am 11. Dezember die letztendliche Entscheidung der Verbandsversammlung.

Laut Berkner ist das Planungsgebiet Käferberg eines von 16 Gebieten im Bereich Leipzig-Westsachsen, die entweder völlig neu entstehen oder in denen die bisherigen Anlagen durch neue Windräder ersetzt werden sollen.

Ausbau erneuerbarer Energien bis 2024

Im Koalitionsvertrag Sachsens vom vergangenen Jahr steht, dass die Erzeugung auf vier Terrawattstunden im Jahr erhöht werden soll – hauptsächlich durch Windenergie. Derzeit werden im Freistaat etwas mehr als 1,2 Terrawattstunden Windenergie pro Jahr erzeugt.

