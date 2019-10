Neuer Bäcker und Barfußstrecke für Oschatzer Gartensparte Erich Billert

Oschatz

Willkommen und Abschied in der größten Kleingartensparte der Stadt: Die Laubenpieper der Anlage „ Erich Billert“ im südlichsten Zipfel von Oschatz feierten am Wochenende mit dem sprichwörtlichen weinenden und lachenden Auge die 17. Auflage ihres Herbstfestes. Denn neben einer positiven Nachricht gab es auch offiziell einen Anlass für den ein oder anderen, wehmütig zurück zu blicken.

Bäckerin Astrid Bittig sorgt künftig für frische Backwaren

Doch beginnen wir mit dem guten: Nach monatelanger Suche haben „ Billerts“ nun endlich einen Nachfolger für ihren Bäcker gefunden, der zu diversen Anlässen unter anderem selbst hergestellten Brotteig und ebenso selbst gemachte Kuchen in den vereinseigenen Ofen schob. Nachdem der vorherige dem Verein den Rücken gekehrt hatte, war die Enttäuschung groß, musste doch bisweilen sogar gekauftes Backwerk angeboten werden. Ein Novum in der Vereinsgeschichte, wo doch die Mitglieder sonst auch alles selbst machen – wovon man sich im übrigen auch beim gesamten Essensangebot am Wochenende wieder überzeugen konnte.

Bäckerin Astrid Bittig wird künftig bei Bedarf für den Verein backen. Quelle: Christian Kunze

Die neue Bäckerin heißt Astrid Bittig. Sie dürfte in der Stadt keine Unbekannte sein, war sie doch schon bei mehreren Bäckereien tätig. Auch ihr Mann und ihre Tochter verstehen sich auf das Handwerk, das Backen liegt bei Bittigs sozusagen in der Familie. Und da sich jeder auf etwas anderes – Brot, Brötchen und Torten – gut versteht, kommen sie sich dabei auch nicht in die Quere. Manchmal geht das Finden einer solch geeigneten Person seltsame Wege, wie man hier sieht. „Mein Vater hatte hier einen Garten, ich kenne die Anlage also schon von Kindesbeinen an. Später habe ich dann bei Vereinsfeierlichkeiten mit den Kindern des Oschatzer Turnvereins öffentliche Auftritte hier absolviert. Ein Wunder eigentlich, dass mich der Vorsitzende Christoph Senkel nicht schon eher angesprochen hat“, sagt Astrid Bittig. Man helfe wo man kann – das gilt auch für ihren Bekanntenkreis, wo sie hin und wieder einmal aushilft, wenn etwas Gebackenes benötigt wird.

Vereinschef Senkel möchte sein Amt abgeben

Die zweite Nachricht betrifft den Vorsitzenden des Vereins selbst. Mehrfach hatte Christoph Senkel schon angekündigt, das höchste Amt in der Sparte abgeben zu wollen. Wohl wissend, dass solch ein Wechsel nicht von heute auf morgen stattfinden kann, sei es an ihm, auch einen geeigneten Nachfolger zu finden und einzuarbeiten. Denn das Kleingartenwesen habe sich verändert, vieles gehe nicht mehr ebenso nebenbei. Die Verantwortung, eine solch große Anlage zu führen, sei für manchen auch abschreckend, wenn es um die Führung des ganzen gehe. Dennoch ergriff Senkel in einer Pause des Spiels der Kemmlitzer Blasmusikanten am Sonntag das Mikrofon und bekräftigte seine Entscheidung, im Frühjahr 2021, genau genommen im März, sein Amt nieder zu legen. Dann findet die turnusmäßige Neuwahl des Vorstandes statt.

Die Apfeluhr bei Billerts. Quelle: Christian Kunze

Als Erinnerung an seine inzwischen mehr als vier Jahrzehnte andauernde Tätigkeit als Kopf des Vorstandes der Gartensparte „ Erich Billert“ pflanzte er einen Baum. Die japanische Zierkirsche ist, ebenso wie die gleichfalls zum Herbstfest eingeweihte Barfuß-Strecke, eine der Initiativen, die Senkel in seiner Amtszeit noch umgesetzt sehen wollte. Senkel ist seit 1979 Vorsitzender, vor ihm hatten das Amt Erich Billert, Kurt Stolper, Werner Scheiblich und Max Quosdorf inne.

Von Christian Kunze