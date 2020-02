Neuer Betreiber will wieder Gestein abbauen

Wermsdorf

Knapp ein Jahr ruht bereits der Betrieb im Steinbruch Wermsdorf, doch bald könnte am Ortsrand wieder abgebaut werden. Für das Areal neben dem Wald gibt es mittlerweile einen neuen Betreiber: Die Firma Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland, eine Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft, ist aktueller Bergbauunternehmer des Steinbruchs, bestätigt das sächsische Oberbergamt.

Betrieb wieder schrittweise aufnehmen

Im Moment unterliegt das Gelände zwar noch einer Betriebsunterbrechung, das heißt, Sprengungen und Abbau finden derzeit nicht statt, doch das soll sich nach den Plänen der Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland ändern. „Für uns hat der Steinbruch Wermsdorf auf jeden Fall noch Potenzial“, versichert Torsten Honkisch, Abteilungsleiter des Unternehmens für die Abteilung Umwelt-Rohstoffe-Liegenschaften. „Wir wollen am Standort tätig werden und den Betrieb sukzessive wieder aufnehmen“, kündigt er an.

Wichtiger Lieferant für Straßenbau

Das Unternehmen betreibt verschiedene Steinbrüche und liefert Rohstoffe für den Unterbau von Straßen sowie Zusatzstoffe für Asphaltmischgut. Dafür sei man immer auf der Suche nach Möglichkeiten, die Vorräte zu sichern, so Honkisch. Schon der letzte Betreiber, die Günter Papenburg AG, die vor einem Jahr den Standort geschlossen hatte, versorgte von Wermsdorf aus den Straßenbau mit dem nötigen Gestein.

Seit der Betriebsruhe finden in Wermsdorf keine Sprendungen mehr statt. Quelle: Jana Brechlin

Wann genau wieder mit dem Abbau in der Region begonnen werden kann, stehe derzeit noch nicht fest, erklärte Abteilungsleiter Torsten Honkisch. „Wir bestimmen das Tempo nicht alleine“, sagte er. Derzeit sei man dabei, Betriebspläne und Genehmigungen auf die Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland zu übertragen. „Das ist ein aufwendiges Prozedere und wir befinden uns gerade in einer Übergangsphase.“ Bevor die Arbeiten wieder aufgenommen werden könnten, müssten auch die technischen Voraussetzungen geschaffen werden.

Abbaurechte gelten weiter

Branchenkenner waren bereits über die Betriebsunterbrechung vor einem Jahr erstaunt, galten ihnen die Vorkommen in Wermsdorf doch noch ausreichend für einen Abbau über die nächsten 20 Jahre. Für Hoffnung sorgte immerhin die Tatsache, dass mit der Betriebseinstellung nicht automatisch auch die Abbaurechte erlöschen – was dem neuen Bergbauunternehmer nun zugute kommt.

Schatzsucher und Spekulationen

In Wermsdorf wird seit Jahrzehnten Gestein abgebaut. Für Aufsehen sorgte der Steinbruch als 1994 bei Abbauarbeiten an der Westseite ein Gang zum Vorschein kam, der seitdem für Spekulationen sorgt. Der langjährige Betriebsleiter und Wermsdorfer Heimatfreund Kurt Müller beschrieb einen Stollen, der zehn Meter in den Berg führt, zahlreiche Bohrlöcher aufweist und dessen Ende mit Geröll verfüllt ist. Das rief Geschichtsforscher und Schatzsucher auf den Plan. Auch die Autoren Gabi Liebegall aus Oschatz und Manfred John aus Wermsdorf nehmen in ihrem Buch „Gebunkerte Geheimnisse“, das sich um Raubkunst im Dritten Reich und mögliche Verbindungen in die Region dreht, darauf Bezug.

Rätsel um Beutekunst

Immer wieder wird darüber gerätselt, ob die Nazis gegen Kriegsende in Wermsdorf eilig einen Stollen anlegen ließen, um hier geraubte Kunstschätze vor den Alliierten zu verstecken.

Bei folgenden Abraumarbeiten an Mitte der 1990er Jahren wurden weitere bis dahin versperrte Öffnungen freigelegt. Außerdem wurde der Stollen vorsichtig erkundet. Warum dieser angelegt wurde, konnte bislang aber nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Von Jana Brechlin