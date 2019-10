Neuer CDU-Stadtverbandschef für Ausbau der Oschatzer Bahnhofstraße

Oschatz

Sie waren von 2011 bis 2017 schon einmal Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes. Warum tun Sie sich das noch einmal an?

Ich habe das Amt damals aus zeitlichen Gründen abgegeben, musste ein Stück kürzer treten, weil mich zu diesem Zeitpunkt meine Arbeit in Riesa stark gefordert hat. Daran hat sich grundlegend nichts geändert. Dass mein Vorgänger Hans-Günter Sirrenberg das zwei Jahre macht, hat er von Anfang an klar gestellt. Es hat sich aber kein Nachfolger gefunden, der gesagt hat: Ich möchte das werden. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ich habe jetzt mit Falko Künzel einen Stellvertreter, der natürlich erst mal in die Strukturen hineinwachsen muss. Deswegen habe ich gesagt: Mit Unterstützung meines Stellvertreters und des Vorstandes übernehme ich das jetzt noch mal zwei Jahre. Das passiert nun zwar in Doppelfunktion Fraktionschef und Stadtverbandsvorsitzender, was ich nicht gut finde. Aber um Kräfte zu bündeln, werden Fraktion und Stadtverband stärker zusammen arbeiten müssen.

Welche inhaltlichen Schwerpunkte wollen Sie setzen?

Wir wollen den Ausbau der Bahnhofstraße voran bringen. Das wird sicherlich schwierig, weil das eine Landesentscheidung ist. Wir müssen das Thema trotzdem immer wieder ansprechen und mit den entsprechenden Stellen darüber sprechen. Ein weiteres Thema ist das Gewinnen neuer Mitglieder. Aktuell haben wir im Stadtverband etwa 50 Mitglieder.

Ihr Vorgänger Hans-Günter Sirrenberg hat sich für das Einführen der gelben Tonne ausgesprochen. Werden Sie sich weiter um dieses Thema kümmern?

Für mich ist es ein Thema, ich habe gelbe Tonnen schon in Riesa erlebt. Man muss aber gucken, es gibt Pro und Kontra. Nicht jeder Haushalt kann noch eine weitere Tonne vertragen. Ein Gegenargument ist, dass man nicht mehr kontrollieren kann, was dann so alles reinfliegt. Es gibt Beispiele, wo dann auch der ganze Hausmüll mit reingeworfen wurde. Für eine saubere Stadt ist die gelbe Tonne aber sicher von Vorteil.

Nach Ihrer Wahl haben Sie angekündigt, die Bürger aktiver in die politische Diskussion einbeziehen zu wollen. Wie soll das funktionieren?

Wir wollen als Fraktion offene Fraktionssitzungen in den Stadtteilen durchführen. Ziel ist, mindestens einmal im Quartal so eine offene Fraktionssitzung durchzuführen. Wir werden aber auch größere Veranstaltungen anbieten, auch zu landespolitischen Themen.

Welche Themen bewegen aktuell die CDU-Mitglieder an der Basis?

Natürlich ist es ein Thema, dass der Eindruck entsteht, dass nur über Posten innerhalb der Partei geredet wird. Das kommt bei der Bevölkerung negativ an. Wir müssen stattdessen über Inhalte sprechen. Zum Beispiel über innere Sicherheit, Gesundheitswesen oder Schule.

Der Oschatzer Frank Kupfer ist nicht noch einmal zur Landtagswahl angetreten. Welche Unterstützung erhoffen Sie sich von seiner ehemaligen Büroleiterin Christiane Schenderlein, die über die Landesliste in den Landtag eingezogen ist?

Sie hat ja zugesichert, dass sie unseren Wahlkreis übernimmt und die Ansprechbarkeit in den Bürgerbüros abgesichert ist. Es ist wichtig, dass wir jemand von der CDU vor Ort haben, zum Beispiel für den Ausbau der Staatsstraße 30.

Sie sitzen auch für die CDU als Fraktionschef im Oschatzer Stadtrat. Gibt es einen Interessenkonflikt zwischen Stadtrat und Stadtverband?

Es wäre natürlich gut, wenn zwei starke Köpfe da wären – in der Fraktion und im Stadtverband. Ich sehe jedoch keinen direkten Interessenkonflikt, aber es wäre besser, die Last auf mehrere Schultern zu verteilen. Ich bin trotzdem optimistisch, dass es mit der Doppelfunktion zwei Jahre lang gut funktioniert.

Von Frank Hörügel