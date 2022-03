Neuer Chef im Heimatverein „Mogelin“: Hans-Jürgen Höhne löst Andreas Lobe ab

Mügeln

Der Heimatverein „Mogelin“ hat in der vergangenen Woche einen neuen Vorstand gewählt. Der langjährige Vorsitzende Andreas Lobe hatte bereits im Vorfeld angekündigt, sich aus gesundheitlichen Gründen und wegen eines Pflegefalls in der Familie aus dem Vorstand zurückzuziehen. „Ich bleibe aber weiter aktiv im Verein tätig. Ich will mich jetzt intensiver mit dem Heimatmuseum befassen“, sagte er der Oschatzer Allgemeinen. Lobe ist es vor allem zu verdanken, dass die Stadt Mügeln eine Heimatausstellung besitzt und dass auch aktiv die Heimatgeschichte der Region aufgearbeitet wird.

Andreas Lobe war viele Jahre lang Vereinschef. Quelle: Sven Bartsch

Langjähriger Wegbegleiter

Neuer Vorstandsvorsitzender ist mit Hans-Jürgen Höhne ein langjähriger Wegbegleiter Lobes. „Ich war 18 Jahre lang sein Stellvertreter und kenne viele Aspekte der Vereinsarbeit“, sagte er. Er werde sich aber noch einige Male mit seinem Vorgänger treffen müssen, um seine bisherigen Aufgaben komplett übernehmen zu können, erklärte der 65-Jährige. Der Schornsteinfeger ist seit Jahresbeginn im (Un-)Ruhestand.

Bei der Versammlung im Mügelner Geoportal wurden noch mehrere Mitglieder neu in den Vorstand gewählt. Stellvertretende Vorsitzende ist Kerstin Roßburger, Schatzmeister Mario Michaels. Als Beisitzer ist Jan Seelig neu im Vorstand. Günter Schwerdner bleibt Schriftführer. Kassenprüfer sind Günter Merkel, Andreas Lippmann und Angelika Pfeil. Für den Internetauftritt des Heimatvereins ist Lutz Dalchow zuständig.

Arbeitsgruppen gebildet

Um das Arbeitspensum des Vereinsvorsitzenden zu entlasten, wurden bei der Mitgliederversammlung Arbeitsgruppen gebildet, die selbstständig agieren. Hans-Jürgen Höhne bleibt auch als Vorstandsvorsitzender für das Storchen-TV zuständig. Die Herausgabe der Hefte zur Heimatgeschichte liegt in den Händen von Jan Seelig und Kerstin Roßburger, die sich auch weiterhin um das Museum kümmern wird. Günter Schwerdner organisiert die Wanderungen und Mario Michaels kümmert sich um die in Kiebitz ausgestellten historischen Geräte aus Landwirtschaft und Handwerk.

Der Mügelner Heimatverein, der auch den Namen „Mogelin“ trägt, gründete sich im Jahr 2004 und ist eine gemeinnützige Organisation. Ziel ist es, an die vielfältige Geschichte der Stadt Mügeln zu erinnern und mit gezielten Aktivitäten an historische Wurzeln anzuknüpfen.

Interesse an Stadtgeschichte

Seit dem Jahr 2008 bringt der Verein ein eigenes Informationsheft zu vielfältigen Themen der Entwicklung der Stadt und Region heraus. Die große Nachfrage nach dieser „Kleinen Mügelner Schriften- und Mitteilungsreihe“ bestätigt das große Interesse vieler Bürger an der Stadtgeschichte. Der Heimatverein Mogelin ist Mitglied des Stadtmarketingvereins „Meine Bischofsstadt Mügeln“ und beteiligt sich an gemeinschaftlichen Projekten der Stadt. Beispielsweise bei der Ausgestaltung von Volksfesten und bei der Organisation von Wanderungen. Beim Bau des Backhauses am Anger und bei der Umsetzung des Mügelner „Bankenprojekts“ hat der Heimatverein mitgewirkt. Darüber hinaus pflegt der Verein enge Beziehungen zum Förderverein „Wilder Robert“ e.V., zur Döllnitzbahn GmbH, zur Natur- und Umweltgruppe Mügeln, zum Heimatverein Mutzschen e.V., zum Heimatverein Schrebitz e.V. und zum Geoportal Mügeln.

Von Axel Kaminski