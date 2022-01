Neuer Chefarzt versetzt Oschatzer in Narkose

Oschatz

Brille mit großen, runden Gläsern, ein kleiner Schmuckstein im linken Ohr und ein freundliches Lächeln im markanten Gesicht: Wer ist der Mann im weißen Kittel, der seit Jahresanfang in der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin der Collm-Klinik das Sagen hat? Im OAZ-Gespräch erzählt Dr. Oliver Hensel, wie und warum er zu einem der fünf Chefärzte der Collm-Klinik geworden ist.

Chefarzt der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin Dr. Oliver Hensel, Collm-Klinik Oschatz Quelle: Frank Hörügel

Der gebürtige Bischofswerdaer ist heute 59 Jahre alt, mit einer Anästhesie-Krankenschwester verheiratet und hat einen 35 Jahre alten Sohn, der auch Anästhesist wird. Die Familie Hensel wohnt in Weinböhla bei Dresden.

Wechsel von der Stomatologie zur Humanmedizin

Dass er sich den größten Teil seiner Berufslaufbahn der Anästhesie (Narkose) und Notfallmedizin widmen würde, war anfangs nicht absehbar. Hensel studierte an der medizinischen Akademie in Dresden Stomatologie. Doch Zahnarzt wollte er eigentlich nie werden. „Ich wollte richtiger Arzt werden“, sagt er mit einem scherzhaften Unterton. Obwohl das damals sehr schwierig war, konnte der Student in die Humanmedizin wechseln und beendete sein Studium 1991 an der medizinischen Akademie in Erfurt. „Die Wendewirren haben mich dann wieder nach Dresden gespült“, erzählt er. An der Universität Dresden absolvierte der junge Mann seine Ausbildung zum Facharzt für Anästhesie (Narkose) und Notfallmedizin. Nach einer Zwischenstation in Freital als Facharzt wechselte er als Oberarzt ans Meißener Krankenhaus. „Darüber hinaus bin ich seit 1992 als Notarzt tätig. Das mache ich wirklich mit Herzblut, sozusagen als mein berufliches Hobby.“

Begeistert von der Collm-Klinik

Warum dann der Wechsel an die Collm-Klinik? „Ich bin angeschrieben worden, ob ich mir die Chefarztstelle in Oschatz vorstellen könnte. Chefarzt war eigentlich nicht mein Ziel. Als leitender Oberarzt und als ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes in Meißen war ich karrieremäßig zufrieden.“ Er habe sich trotzdem dazu durchgerungen, die Klinik in Oschatz einmal anzuschauen. „Und ich war sofort begeistert von diesem Haus, wie man mich hier aufgenommen hat. Schon beim Rundgang habe ich den Eindruck gehabt, dass hier ein besonders gutes Klima herrscht – ein kleines Haus mit familiärer Atmosphäre.“ Das habe den Ausschlag für seine Entscheidung gegeben.

Fachgebiet mit vier Säulen

Als Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin ist Hensel für ein 13-köpfiges Ärzteteam verantwortlich. Was macht dieses Fachgebiet aus? „Es besteht aus vier Säulen: der Anästhesie, der Intensivtherapie, der Schmerztherapie und der Notfallmedizin.“ Der Narkosearzt sorge zum Beispiel dafür, dass während einer Operation bei den Patienten der Schmerz ausgeschaltet werde. Zunehmend werde hier auf eine regional begrenzte Narkose gesetzt. „Dabei kann ich gezielt bestimmte Körperregionen ausschalten. Der Patient ist die ganze Zeit wach, hat nach der Operation keinen Narkosekater und muss sich auch nicht erbrechen.“ Befinde sich der Patient schon vor der Operation in einem schlechten Gesundheitszustand, dann werde er nach dem Eingriff in der Intensiv-Therapiestation nachbetreut. Nach Angaben der Collm-Klinik werden pro Jahr 4300 Anästhesien vorgenommen.

Ab März als Notarzt im Einsatz

Welches Fachgebiet liegt dem neuen Chefarzt besonders am Herzen? „Die Regionalanästhesie und die Notfallmedizin.“ Notfallärzte – als solcher wird Dr. Oliver Hensel ab März auch in Oschatz im Einsatz sein – werden ja oftmals mit schrecklichen Bildern konfrontiert. Wie geht der Mediziner damit um, wenn er zu einem schweren Unfall gerufen wird? „Man fährt da hin und ist aufgeregt: Oh Gott, was erwartet mich jetzt hier? Auch nach 30 Jahren als Notarzt gibt es dieses Lampenfieber. Wenn man dann vor Ort ist, sieht man den Patienten und macht einfach. Das läuft dann ganz automatisch ab.“ Nicht in jedem Fall gelinge es, eine emotionale Distanz zu bewahren. „Was mir emotional immer an die Nieren geht, sind verletzte oder plötzlich gestorbene Kinder.“ Auch Autobahnunfälle mit vielen Verletzten und auch Toten seien schwer zu verkraften.

Kein Verständnis für Corona-Leugner

Welche Rolle spielt Corona in dem Fachgebiet Anästhesie und Intensivmedizin der Collm-Klinik? „Wir haben Corona-Patienten auf unserer Intensivstation. Das ist eine riesige logistische Aufgabe. Corona-Patienten müssen isoliert und in Schutzkleidung behandelt werden, was einen erheblichen personellen und materiellen Mehraufwand bedeutet.“ Hat sich der Mediziner mittlerweile an die außergewöhnliche Corona-Situation gewöhnt? „Am Anfang war die Angst, sich selbst zu infizieren, als wir noch nicht wussten, was Corona eigentlich ist. Viele haben sich auch infiziert. Wir haben diese schweren Verläufe gesehen, das hat uns psychisch alle belastet. Und wenn ich dann höre, Corona ist ja nichts weiter oder Corona gibt es gar nicht, dann habe ich überhaupt kein Verständnis dafür.“

