Neuer Eigentümer Klaus Off möchte mit Stadt über weitere Entwicklung reden

Dahlen

Vor knapp zwei Wochen ersteigerte die OIB Projekt 28 GmbH und Co. KG mit Sitz im schwäbischen Königsbrunn die alte Brauerei der Heidestadt. Diese Firma gehört zur Off-Gruppe. Die durchnummerierten Projekt-Gesellschaften haben unter anderem Gewerbeimmobilien in Frankfurt/ Oder, Chemnitz, Dessau, Harzgerode, München und Torgau entwickelt. Büro- und Produktionsflächen sind dabei ebenso entstanden wie Wohnungen und Handelseinrichtungen. Dabei hat Geschäftsführer Klaus Off bereits mehrmals Handelsketten wie Rewe, Edeka und Saturn mit ins Boot holen können.

Gespräche mit Stadt

Für den Standort Dahlen ist es nach seiner Überzeugung noch zu früh, über die konkrete Art der Nutzung zu sprechen. „Wir wollen erst einmal den Kontakt zum Bürgermeister und zur Stadtverwaltung vertiefen, um die Möglichkeiten auszuloten“, betont der Geschäftsführer und alleinige Inhaber der Off Beteiligungs-Gesellschaft. Wichtig sei ihm, mit der Stadt ein Einvernehmen darüber zu erzielen, was künftig auf dem Areal passieren soll. „Ich denke, dass Dahlen ein Interesse an einer Weiterentwicklung hat“, gibt sich Klaus Off optimistisch. Diesen Schluss könne man jedenfalls ziehen, wenn man sehe, was im Stadtkern geschehen sei.

Bau für 2021

Im März gebe es Termine für Gespräche vor Ort. Als Ziel formulierte Klaus Off im Gespräch mit der Oschatzer Allgemeinen, dass man im Jahr 2021 bauen wolle. Bis dahin müsse es möglich sein, die Planungen abzuschließen und Baurecht zu schaffen.

Klaus Off hatte sich bereits an der ersten Versteigerung des Brauerei-Geländes beteiligt. „Das ging dann aber in einen unwirtschaftlichen Bereich, so dass wir nicht weiter mitgeboten haben“, erläutert er. Den diesmal aufgerufenen Kaufpreis von 150 000 Euro halte er für angemessen.

Von Axel Kaminski