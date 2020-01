Neuer Einsatzort für Limbacher Fahrzeug

Ochsensaal

Dutzende Feuerwehrleute versammelten sich am Dienstagabend in Ochsensaal. Sie wollten mit dabei sein, wenn im Dahlener Stadtgebiet der „Ersatz“ für das letzte aus DDR-Zeiten stammende Feuerwehrfahrzeug übergeben wird. Neben sämtlichen Wehren aus Dahlen und seinen Ortsteilen waren auch Oschatzer Kameraden in die Dahlener Heide gefahren. Aus gutem Grund: Das neue Ochsensaaler Auto ist das alte Limbacher. Jene Wehr wurde im Mai 2019 aufgelöst.

Schnäppchen für Dahlen

Die Stadt Oschatz hatte das Fahrzeug 2009 angeschafft. Die Stadt Dahlen garantiert für den Rest der 15-jährigen Bindefrist eine dem Fördermittelbescheid gerecht werdende Nutzung. Lediglich 12 500 Euro musste die Stadt Dahlen für den Iveco zahlen.

Auto hilft dem Nachbarn

„Vielleicht hätten wir bei einer Auktion etwas mehr erlösen können“, mutmaßte der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) bei der offiziellen Übergabe. Aber warum sollte man das versuchen, wenn das Fahrzeug dem Nachbarn noch gute Dienste leisten könne? Sowohl Andreas Kretschmar als auch sein Dahlener Amtskollege Matthias Löwe (WHD) werteten diesen Kauf als einen Beleg der guten interkommunalen Zusammenarbeit im „Oschatzer Land“. Die Ochsensaaler Kameraden sparen sich künftig nicht nur die vielen Arbeitsstunden, die sie bisher in den Rostschutz für den B 1000 stecken mussten. Sie haben nun auch gleich 750 Liter Löschwasser mit an Bord, wenn sie ausrücken.

Von Axel Kaminski