Neuer Fußboden für Collmer Feuerwehr

Collm

Der Betonfußboden von 1975 ist jetzt Geschichte: Das kleine Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Collm hat eine Modernisierung erfahren. Jetzt gibt es hier wieder ein Dienstzimmer, neue Installation und vor allem einen neuen Fußboden für festen Stand.

Heller und geräumiger

„Der alte Betonfußboden war nicht einmal beschichtet, jetzt haben wir einen rutschfesten und richtig gut versiegelten Boden – der lässt sich auch viel einfacher sauber halten“, ist Wehrleiter Heiko Lippert froh über die jüngsten Arbeiten. Obwohl der Grundriss gleich geblieben sei, wirke das Gerätehaus jetzt heller und geräumiger.

Anzeige

Bauhof erledigt Arbeiten

Insgesamt über 27 000 Euro hat die Gemeinde Wermsdorf in die Modernisierung investiert, wobei der Großteil der Leistungen von den Mitarbeitern des Bauhofes übernommen wurde. So wurden ein Schacht neu gemauert und der Anschluss erneuert. Außerdem musste das Gebäude von unten richtig isoliert werden und erhielt einen neuen Fußbodenaufbau.

Weitere LVZ+ Artikel

Kurze Wege und schnelle Absprachen

An den Wänden wurde in Sockelhöhe der Putz abgehackt und ebenfalls erneuert, und schließlich waren auch Elektriker- und Malerarbeiten nötig. „Ich bin froh, dass wir in der Lage sind, eine solche Maßnahme mit Hilfe unseres Bauhofes umzusetzen. Damit haben wir kurze Wege, was Absprachen und Abläufe natürlich sehr vereinfacht“, sagte Bürgermeister Matthias Müller ( CDU).

Aktive Gruppe für Collm

Dass das Gerätehaus weiter nötig ist, zeigt der Blick auf die Zahlen: 27 Mitglieder hat die Collmer Wehr, davon gehören 14 Kameraden zur aktiven Gruppe. Doch ihr Engagement geht über die Hilfe im Ernstfall hinaus, denn die Feuerwehrleute sind eine feste Größe, wenn es um Veranstaltungen im Dorf geht – auch wenn dieses Jahr pandemiebedingt so mancher Termin gestrichen werden musste. Das betrifft auch das am 3. Oktober geplante Drachenfest, das nun ausfallen muss. Nun hoffen die Collmer auf eine Neuauflage 2021.

Von Jana Brechlin