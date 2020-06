Neuer Gemeinderaum für Oschatzer Klosterkirche

Oschatz

Feiner Staub hängt in der Luft, der ohrenbetäubende Lärm von Bohrhämmern dröhnt in dem leer geräumten Kirchenschiff. Das Innere der Oschatzer Klosterkirche ist derzeit eine Baustelle – und das wird die nächsten 14 Monate auch so bleiben. „Unser Ziel ist es, den Gemeinderaum zu einem multifunktionalen Raum umzubauen, der damit barrierefrei wird“, sagt Pfarrer Christof Jochem.

Gemeinderaum 40 Jahre alt

Als Leiter der evangelischen Kirchgemeinde Oschatzer Land koordiniert Jochem das Baugeschehen. „Der Gemeinderaum ist vor etwa 40 Jahren entstanden und hätte so und so renoviert und saniert werden müssen“, erklärt der Pfarrer den Hintergrund. Elektrik und Sanitäranlagen würden nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechen. „Und außerdem ist die Barrierefreiheit ein Riesenthema – gerade für unseren Seniorenkreis.“ Bisher waren die Toiletten nur über mehrere Stufen zu erreichen. Künftig sollen sie auf einer Ebene mit dem Gemeinderaum liegen.

Gemeinderaum gleichzeitig für verschiedene Nutzer

„Außerdem ist das Nutzungsverhalten ein anderes geworden“, nennt Jochem einen weiteren Grund für den Umbau. Künftig soll der Gemeinderaum mit Schiebetüren ausgestattet und so gleichzeitig für verschiedene Nutzer da sein. Dazu zählen neben dem Seniorenkreis auch die Kantorei, der Gospelchor, die Angebote für Jugendliche und perspektivisch auch für Kinder.

Auftragnehmer für Bauhauptarbeiten, Putz und Trockenbau ist die Firma Kirbach aus Laas. Die Vergabe der weiteren Bau-Lose Heizung, Tischler, Metallbau, Elektro und Klempner wird derzeit vorbereiet. Konrad Petzold als Mitglied des Kirchenvorstandes und des Ortsausschusses und als Baufachmann begleitet die Baumaßnahme bei den wöchentlichen Baubesprechungen fachkundig.

Kirchenuhr und Geläut schweigen

Da die Elektroanlage erneuert wird, musste der Stromanschluss abgeklemmt werden. „Deshalb steht die Kirchenuhr und das Geläut schweigt“, sagt der Pfarrer.

Die Gesamtkosten für den Umbau werden mit 688 000 Euro veranschlagt. Den größten Teil finanziert die Landeskirche mit 283 000 Euro, aus Eigenmitteln der Kirchgemeinde Oschatzer Land fließen 230 000 Euro, 150 000 Euro stammen aus dem PMO-Vermögen des Freistaates (Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR) und 25 000 Euro gibt der Landkreis Nordsachsen (Lieblingsplätze). „Bei den Eigenmitteln sind auch Spenden enthalten. Es darf unbedingt noch gespendet werden“, wirbt Pfarrer Jochem.

Bisher zwei Millionen Euro verbaut

Nach seinen Informationen sind seit 2013 rund zwei Millionen Euro in der Klosterkirche verbaut worden. 2013 wurde das Dach der Apsis erneuert, 2014 die Winterkirche saniert und 2018 das Dach des Kirchenschiffs neu gedeckt. Nachdem der Gemeinderaum demnächst fertig gestellt sein soll, muss noch das Innere des Kirchenschiffs saniert werden. Gibt es dafür einen Zeitplan? Pfarrer Christof Jochem zuckt mit den Schultern: „Irgendwann wird auch das werden.

Von Frank Hörügel