Als im Juli 2019 die letzte Glasschmelzwanne in der PD Glasseiden GmbH abgeschaltet wurde, wusste der „Katastrophenkiller“ nicht, welche neue Aufgabe auf ihn zukommt. Der gelernte Industriemechaniker Thomas Gabriel war bis dahin immer dann zur Stelle, wenn sich in oder an der Schmelzwanne eine Katastrophe anbahnte. Doch jetzt hat er einen neuen Job.