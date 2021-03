Neuer Kurator für Janke-Ausstellung in Wermsdorf

Wermsdorf

Im Wermsdorfer Rosengarten-Verein ist man optimistisch – und tatkräftig dabei, die Janke-Ausstellung für die Öffnung zu den Osterfeiertagen vorzubereiten. Für die ersten Besucher seit Monaten planen die Mitglieder längere Öffnungszeiten und eine Doppelbesetzung.

Erste Änderungen sichtbar

„Wir scharren heftig mit den Hufen“, drückt es der Vorstandsvorsitzende Thomas Schneider aus. Das hat seinen Grund: Seit einiger Zeit gibt es einen neuen Kurator für die Schau und erste Änderungen sind bereits sichtbar. „Das wollen wir endlich zeigen“, so Schneider. Der Besuch lohne sich auch für all’ jene, die bisher schon in der Ausstellung waren, versichert er.

Eines der wenigen original erhaltenen Modelle, das Karl Hans Janke während seines Aufenthaltes in der Psychiatrie fertigte. Quelle: Jana Brechlin

Neben bekannten Arbeiten von Karl Hans Janke, der als „wahnhafter Erfinder“ galt und bis zu seinem Tod Langzeitpatient in der Wermsdorfer Psychiatrie war, gibt es nun auch Neues zu sehen. Darunter ist eine Farbzeichnung, die den Eigenbrötler als Menschen mit Sehnsüchten zeigt, ebenso wie ein behördliches Ablehnungsschreiben auf seine zahllosen Anregungen.

Prägende Arbeit von Dirk Petzold

Bisher sei die Präsentation der umfangreichen Sammlung eng mit Dirk Petzold verbunden gewesen, so Thomas Schneider über den bisherigen Kurator. Dieser habe die Aufgabe auf eigenen Wunsch abgegeben, was man natürlich respektiert habe. „Wir sind Herrn Petzold für seinen jahrelangen Einsatz unheimlich dankbar“, unterstreicht der Vorsitzende.

Fachmann für Nachlass

Gleichzeitig habe Einigkeit darüber geherrscht, dass der Nachlass Jankes, der über 4000 Werke umfasst, weiter von einem Fachmann betreut werden soll. Deshalb habe man nach einem Kurator gesucht, mehrere Bewerbungen erhalten und sich schließlich für Julien Rathje entschieden. Der gebürtige Lübecker studierte in Leipzig Philosophie und arbeitet hauptberuflich als künstlerischer Leiter der A&O-Kunsthalle in der Messestadt.

Reizvolles Spannungsfeld

Das Spannungsfeld, das die Schau des Rosengarten-Vereins biete, sei besonders reizvoll, so der neue Kurator. „Hier kommt viel zusammen: Technikgeschichte und -Begeisterung, Theorie und der Mensch Janke mit seiner Biografie – das gibt es so ganz selten“, beschreibt Julien Rathje. Man habe den Lockdown genutzt und bereits den Eingangsbereich umgestaltet. Außerdem wurde im Archiv ein Arbeitsplatz eingerichtet, an dem Gäste nach Anmeldung recherchieren können.

Visionär mit zukunftsweisenden Ideen

Fortan sollen weitere, bisher unter Verschluss gebliebene Arbeiten Jankes gezeigt werden, die Rathje in Teilen als Popkultur bezeichnet und dazu etwa auf die Zeichentrickfigur „Atomi“ verweist, die der zukunftsbegeisterte Patient kreiert hatte. So manche seiner Ideen – Elektrozüge oder Fahrräder mit Antrieb oder – wirkten zu Jankes Zeit so visionär, dass er leicht als Spinner abgetan wurde. Mittlerweile ist Elektromobilität ein großes Thema und E-Bikes sind ein gewohnter Anblick. Teile der Sammlung werden aktuell vorbereitet für eine Sonderschau zum Thema Prototypen in der Städtischen Galerie Dresden, blickt Julien Rathje voraus.

Besuch nach Anmeldung

Zunächst aber gibt die Wermsdorfer Ausstellung einen Überblick über Jankes Leben und Schaffen. Nach Anmeldung soll eine begrenzte Anzahl an Besuchern Zutritt erhalten. „Wir setzen darauf, dass uns das unter Einhaltung der Hygienevorschriften ermöglicht wird“, hofft Thomas Schneider.

Von Jana Brechlin