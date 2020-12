Neuer Lockdown: Ein Gang durch die Oschatzer Innenstadt

Oschatz

Montag, 10.30 Uhr im Stadtzentrum – sachsenweit ist der zweite Corona-Lockdown in Kraft – und das macht sich auch in der Oschatzer Innenstadt bemerkbar. Vereinzelt laufen Menschen über den Neumarkt, das einzige Fahrzeug, das dort noch seine Runden dreht, ist ein gelber DHL-Transporter. Auch Fahrer anderer Lieferdienste und Speditionen sind später in den Seitenstraßen anzutreffen, wenn sie an der Haustür läuten – und Anwohnern die bestellte Ware mit Abstand überreichen. Sich öffnende und schließende Türen, wo Menschen ein und aus gehen gibt es sonst nur sehr wenige – bei den Bäckereien, den Apotheken und bei der Sparkasse.

Das Licht ist noch nicht aus

„Fürchte Dich nicht“ rät ein großes Banner an der dem Neumarkt zugewandten Seite der St. Aegidienkirche – ein guter Ratschlag. Wo am Sonnabendabend im Lichterschein noch offene Geschäfte lockten, weisen jetzt vielmals Aushänge darauf hin, dass dicht ist – nicht ohne den Service zu erwähnen, der trotz allem weiter aufrecht erhalten bleiben kann. Mal geschieht das in Druckbuchstaben, mal handschriftlich mit zur Adventszeit passenden Bildern.

Fürchte Dich nicht: ein guter Ratschlag im Jahr 2020 – gesehen an der St. Aegidienkirche. Quelle: Christian Kunze

Nein, die Innenstadthändler sind nicht gänzlich verschwunden. Darüber hinaus haben zahlreiche Inhaber von Geschäften sich entschlossen, ihre weihnachtliche Dekoration und dazu passende Beleuchtungen in den Schaufenstern zu lassen – wie das Kirchenbanner ein ebenso hoffnungsvolles Zeichen dafür, dass das Licht noch nicht aus ist.

Reparieren ja – verkaufen nein

Absurd mutet in der Sporerstraße an, dass der Grünen-Bundestagskandidat Denis Korn sein erst vor wenigen Tagen eröffnetes Büro nun wieder schließen muss. Doch auch er gibt den Menschen Möglichkeiten, den Kontakt, wenn auch nur virtuell und fernmündlich, aufrecht zu erhalten. Ebenfalls verwaist: Das neue Büro der CDU-Abgeordneten Christiane Schenderlein und Marian Wendt am Altmarkt.

Denis Korns leeres Büro in der Sporerstraße. Quelle: Christian Kunze

Gut zu tun hat Peter Sladeck. Sein Fachgeschäft für Unterhaltungselektronik ist zwar geschlossen, die Werkstatt jedoch geöffnet. „Ich darf reparieren, installieren und ausliefern – und das nehmen die Kunden auch sehr in Anspruch. Nur verkaufen darf ich während dieses Lockdown nichts“, sagt er. Bei „Schatzki Radsport und Technik“ sieht man sich ebenfalls weiterhin als Dienstleister – reparierte Räder werden geliefert oder zum Abholen vor den Laden gestellt – ohne Kontakt!

Lange Schlange und kleine Runde

Sandra Käseberg hat an diesem Vormittag einen anderen Weg. Ihr Ziel ist die Änderungsschneiderei, deren Angebot nach wie vor in Anspruch genommen werden kann. Stefan Schurich hat zwei Pakete unter dem Arm. Sein Ziel, die Postfiliale am Altmarkt, ist an diesem Vormittag der am stärksten frequentierte Ort. Ein knappes Dutzend Männer und Frauen stehen Schlange, allesamt, um Sendungen aufzugeben.

Feiern in kleiner Runde sind möglich – das Essen dafür gibt es in Oschatz. Quelle: Christian Kunze

Die Marktfleischerei Müller bietet „warme und kalte Platten“ für die Feier „in kleiner Runde“ an – wie klein darf diese Runde eigentlich sein, kleiner und größer als die Warteschlange? Wartezeit einplanen muss man ebenso am Friseursalon, in der Altoschatzer Straße – hier ist die Reihe der Wartenden aber noch nicht so lang.

Angebote für 2021

Verwaist ist dagegen die Passage des Thomas-Müntzer-Hauses. Im Schaukasten werden Veranstaltungen und Künstler für das kommende Jahr beworben, inmitten all der Ankündigungen prangt das Logo der Stadthalle, darunter schwarz auf weiß der Schriftzug „Ohne Kunst & Kultur wird’s still“, das „uns“ in Kunst rot hervorgehoben – die Oschatzer Freizeitstätten GmbH setzt ebenfalls ein Zeichen. Mit „uns“ sind jene gemeint, die 2021nach Oschatz kommen wollen: Muriel Baumeister, Uwe Steimle und Die Paldauer – die erfolgreichste Schlagerband der Gegenwart (Sind sie das noch?) – am 25. April 2021 geplant – es wäre schön, wenn’s klappt.

Die Paldauer wollen in Oschatz auftreten – am 25. April 2021. Quelle: Christian Kunze

