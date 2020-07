Oschatz

Er dürfte zu den häufigsten Nutzerndes am Montag ausgeschilderten Oschatzer Rundweges gehören: Wenn Lucio Foscaro die Bestellungen seiner Kundschaft im „Florenz“ auf den Freisitz bringt, legt er stets einige Meter auf diesem Weg zurück. Allerdings erreicht er mit seinen Leckereien dabei nicht das Ziel Wanderweges, den Collm. Sein Geheimnis bleibt, ob er an einem Tag so weit geht, wie ein Wanderer, der den Rundweg abläuft. Ob man dabei über Striesa zum Collm geht und über den Butterweg und das Wüste Schloss Osterland zurückkommt oder umgekehrt, bleibt jedem selbst überlassen, ebenso wie die Entscheidung, vor oder nach der Tour in der Innenstadt zu schlemmen.

Von Axel Kaminski