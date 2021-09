Naundorf

Dietmar Bardo hat in seinem Fitnesscenter „alte“ Technik austauschen lassen. Dabei handelt es sich um die Geräte des Rückenzirkels. Das Training an ihnen sollte seine Kunden in die Lage versetzen, den Alltag dauerhaft ohne Rückenschmerzen zu genießen.

Nein, das Leiden ist nun in und um Naundorf nicht derart gründlich auskuriert, dass niemand mehr trainieren müsste. Aber es gibt eine neue Generation von Geräten für derlei Beschwerden, so dass die rund drei Jahre alte Technik ersetzt wurde. „Darin sind modernste Mechatronik-Elemente verbaut“, erläutert Dietmar Bardo. Die Geräte des Rückenzirkels verarbeiten die auf den Kundenkarten gespeicherten relevanten Daten zu den Größen der Kunden. „Damit stellt sich dieses System optimal auf den Trainierenden ein“, erläutert Dietmar Bardo den Vorzug der Neuanschaffung. Falsche Trainingsbewegungen und fehlerhafte Einstellungen seien praktisch ausgeschlossen.

Vier kostenfreie Trainingswochen

Das neue System wurde Ende vergangener Woche angeliefert und installiert. Rund 150 Kunden des Fitnesscenters seien bereits eingewiesen. „Aufgrund der Urlaubszeit geht das noch etwas gebremst vor sich. Aber wenn uns dann wieder mehr Personal zur Verfügung steht, werden wir in den kommenden beiden Wochen noch viele Einweisungstermine abarbeiten“, erklärt Dietmar Bardo.

Die acht Stationen des Rückenzirkels seien komplett in einer Viertelstunde zu absolvieren. „Zwei oder drei Mal pro Woche sollte man das für einen spürbaren Effekt in Angriff nehmen“, betont er. Sein Angebot: „Interessierte können sich in vier kostenfreien Trainingswochen davon überzeugen, dass Rückenschmerzen entbehrlich sind.

Von spontanen Besuchen im meist gut frequentierten Fitnesscenter rät Dietmar Bardo allerdings ab. Um die Chipkarte zu programmieren und über flankierende Trainingsmaßnahmen sprechen zu können, ist eine Terminvereinbarung erforderlich.

Von Axel Kaminski