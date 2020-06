Neuer Spielberg erhebt sich über die Kita in Schweta

Schweta

„50 Jahre – wie viele Finger sind das?“ Auf die Kinder in Schweta wartete am Dienstag eine Überraschung, die Erzieher und der Förderverein des integrativen Kindergartens Grashüpfer für sie vorbereitet hatten: Zur Festwoche, die die Einrichtung, die 2020 ein halbes Jahrhundert besteht, natürlich nur mit Corona-Einschränkungen begehen kann, konnten die Kinder den Spielberg auf dem Außengelände neu erkunden.

„Eure Erzieher haben uns erzählt, wie toll ihr den findet, aber leider ist kein Gras mehr zu sehen, wenn so viele Kinder über ihn krabbeln“, stimmte Jana Doberstein, aus dem Vorstand des Fördervereins, die kleinen Gipfelstürmer in spe ein. Daher hätten sich die Vereinsmitglieder gedacht, ein neuer Rutschturm wäre doch nicht schlecht. Um den zu bauen, so Doberstein, hieß es: Sparen – indem man Kuchen verkaufte, Papier oder auch direkt Spenden sammelte.

Der Spielberg in der Kita Grashüpfer ist freigegeben. Quelle: Manuel Niemann

Kita über Unterstützung dankbar

„Dank der fleißigen fachmännischen Unterstützung der Papis Herrn Kaschel, Auerbach und Kirsch sowie dem Baugeschäft Petzold konnte der Turm aufgebaut werden“, beschrieb sie. „Ein weiteres Dankeschön geht an die Firmen Roltex, Schreibwaren Weise, Erdmann Bau, Gütertransporte Demme und die Volksbank Riesa.“

Die hatten sich finanziell beteiligt, während weitere Eltern Pflanzen aus ihrem Garten beigesteuert hatten, um den Spielberg auch für richtige Insekten, nicht nur die entdeckungsfreudigen Grashüpfer attraktiv zu gestalten.

„Wenn wir den Förderverein nicht hätten, könnten wir uns so etwas nicht leisten“, erklärte Kita-Leiterin Stefanie Unger ihren Schützlingen.

Der Berg – nun mit Rutschturm – ist nun für die Kinderfüße besser gerüstet. Quelle: Manuel Niemann

Jubiläumswoche läuft noch bis zum Ende der Woche

„Den Hügel gab es schon“, sagte sie, er sei entstanden, als in Elternaktion zusammen mit den Erziehern der Sandkasten auf dem Gelände ausgehoben wurde. Bislang war er ein Provisorium, das weil es von allen Seiten begehbar war, das ausgesäte Gras nicht lange beherbergte.

Die Schwetaer Grashüpfer können das neue Spielgerät derzeit nur in den Gruppen erklimmen, in denen sie im derzeit noch beschränkten Betrieb die Kita besuchen. Das tut der Freude – das war am Dienstag bereits zu sehen, als das Absperrband fiel – keinen großen Abbruch.

Die Kindertagsfeiern, die nach Pfingsten in den jeweiligen Gruppen nachgefeiert wurden, waren nur der Auftakt für eine Woche, mit der die Kinder als „Piraten und Prinzessinnen“ das Kita-Jubiläum nun feiern – auch wenn das ganz große Fest abgesagt ist.

Von Manuel Niemann