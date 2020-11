Großböhla

Ralf Weber (l.), Chris Schrodt und ihre Kollegen vom Garten- und Landschaftsbau Reiche aus Sitzenroda haben am Montag mit der Montage einer neuen Kletter- und Rutschenkombination am Rande des Volksparkes begonnen. Damit wird auf der Wiese neben der ehemaligen Großböhlaer Schule der vorhandene Bestand an Spielgeräten aus den 1970er Jahren auf attraktive Weise ergänzt. Bevor am Donnerstag die Bauabnahme erfolgen soll, muss noch der Fallschutzkies aufgefüllt und das Gelände angepasst werden. Außerdem findet neben dem neuen Spielgerät noch ein Trampolin Platz.

Für diese Investition mit einem Volumen von rund 16000 Euro kann die Stadt Dahlen Mittel aus der Leader-Förderung verwenden. Sie ergänzt mit diesem Punkt ihren Mehrgenerationenpfad, zu dem unter anderem schon Spiel- und Fitnessgeräte in Börln sowie im Dahlener Schlosspark gehören.

Von Axel Kaminski