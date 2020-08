Neuer Spielplatz in Salbitz eröffnet

Salbitz

Ausreichend Kinder im „spielplatzfähigen Alter“ und viele tatkräftige Eltern gaben nach Worten des Vereinsvorsitzenden Jürgen Dräger für den Dorf- und Heimatverein den Ausschlag, sich um einen neuen Spielplatz im Ort zu bemühen. Die Gemeindeverwaltung habe sich um den „Papierkram“, also den Antrag um Mittel aus dem Leader-Programm der EU gekümmert und das Grundstück zur Verfügung gestellt, so dass man am Freitag das Schmuckstück einweihen konnte.

Bürgermeisterin würdigt Engagement des Vereins

Bürgermeisterin Cathleen Kramm (parteilos) würdigte in ihrer Angesicht der Spannung und Ungeduld der Kinder wohltuend kurzen Ansprache das Engagement des Vereines, der das Projekt mit einem hohen Maß an Eigenleistung erst ermöglichte. Angesichts der Tatsache, dass der Platz rund 50000 Euro kostete und die Fördersumme circa 30000 Euro lag, lässt sich ermessen, wie viele Spenden und wie viel Schweiß von der Idee bis zur Eröffnung geflossen sind. Ein knappes Dutzend Arbeitseinsätze habe es gegeben, erläuterte Jürgen Dräger.

Sitzgelegenheiten für Eltern und Großeltern

Dem Verein sei dabei wichtig gewesen, dass neben zeitgemäßen und robusten Spielgeräten genug Sitzgelegenheiten für Eltern und Großeltern auf dem Platz stehen. Diese könnten es dann mindestens ebenso lange dort aushalten wie die Kinder. Außerdem böte sich so die Chance, dass der Spielplatz zu einem Generationen übergreifenden Treffpunkt im Ort werde.

Mit einem Spruch, den man bei Eröffnungen selten hört, gab die Bürgermeisterin den Platz frei. Nach ihrem „Auf die Plätze los“ gab es tatsächlich kein Halten mehr. Die Temperaturen von deutlich über 30 Grad Celsius konnten die Kinder nicht vom Ausprobieren der Spielgeräte abhalten.

Von Axel Kaminski