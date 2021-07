Luppa

Klares Wasser, ein Sandstrand und viel Platz auf der Liegewiese sind Vorzüge, mit denen das Naturbad Luppa ohnehin punkten kann. Saison für Saison lässt sich Pächter Holger Kühn etwas Neues einfallen, um die Attraktivität des Bades zu erhöhen: neue Stege, eine aufblasbare Rutsche im Wasser...

In diesem Jahr stehen die Neuheiten an Land. Der Pächter hat einen Spielplatz aufbauen lassen und mehrere Fitnessgeräte installiert. Sepp Mittermaier, südlich von München zuhause, probiert sie gleich aus. Er kennt das Bad, ist öfter hier, wenn er mit seiner Frau deren Eltern in Liptitz besucht.

Dass der Spielplatz mehr Familien anlocken soll, ist klar. Ruderbank, Klimmzugstange und Co. werden eher nicht dafür sorgen, dass die Mitglieder der Fitnessstudios scharenweise ihr Training ins Freie verlegen. Aber Holger Kühn hofft, dass Spielplatz und Fitnessgeräte auch dann Publikum ins Bad locken, wenn man nicht den ganzen Tag im Wasser verbringen kann – „halbes Wetter“ nennt er das. Und eigentlich ist es ohnehin günstig, vor dem Gang ins kühle Nass die Muskeln ein wenig zu erwärmen. Oder falls man nach dem Baden friert...

Er selber nutze sein neues Angebot, für das er rund 15 000 Euro investiert habe, immer mal wieder, wenn er an seinem Fitnessstudio im Freien langgeht, erzählt Holger Kühn. Mittlerweile schaffe er auch fünf Klimmzüge.

Von Axel Kaminski