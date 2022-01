Neuer Termin für Konzert der Altrocker in Oschatz

Oschatz

Die Band Jukebox Heroes sollte eigentlich am 21. Januar im Thomas-Müntzer-Haus spielen. Doch wegen der Corona-Beschränkungen musste dieser Termin verschoben werden. „Auf den 2. März“, wie Rudolf Hauptmann vom Veranstalter rh events auf OAZ-Anfrage sagte. Er versicherte zudem, dass alle bisher gekauften Tickets ihre Gültigkeit behalten.

Band 2005 gegründet

Jeff Brown gründete die Band 2005. Die Idee der Gruppe war, eine Band von Original Glam Rock-Superstars mit langjährigen Mitgliedern bekannter Glam Rock-Bands zu präsentieren und eine Show von Seventies-Klassikern zu liefern, die Musikgeschichte geschrieben haben. Mit dabei sind Jeff Brown (Ex Sweet), Phil Hendriks (Ex Bay City Rollers), Ian Twynham (Mud), Pete Phipps (Glitterband), Philip Wright (Paperlace) und Dave Major (T-Rex).

Bekannte Hits im Repertoire

Die Musiker werden in Oschatz Hits wie „Ballroom Blitz“ und „Fox on the run“ von der Band Sweet, „Coz I Luv You“ und „My Oh My“ von Slade, „Bye Bye Baby“ von den Bay City Rollers, „Angel Face” und „Come on” von der Glitterband oder „Get it on” und „Hot Love” von T-Rex spielen.

Die Show ist vollgepackt mit Glam Rock-Klassikern und begeisterte laut Rudolf Hauptmann das Publikum bereits bei der ersten Tournee in Deutschland im Januar 2020.

Wann und wo? Stadthalle Thomas-Müntzer-Haus Oschatz, Altmarkt 17, Mittwoch, 2. März 2022 ab 19.30 Uhr, der Einlass erfolgt nach der 2G-Regel; Karten gibt es in der Oschatz-Information (Neumarkt 2, Telefon 03435/970242) und unter www.adticket.de

Von Frank Hörügel