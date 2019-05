Schmannewitz

Ein Baum ist ein Baum? Keinesfalls und schon gar nicht in Schmannewitz: Hier gibt es bereits den „Schmannewitzer Holzweg“ zu Gehölzen mit besonderer Wuchsform. Als Ergänzung dazu kann jetzt auch der „Zwiesel-Pfad“ entdeckt werden. Dieser schlängelt sich durch das kleine Wäldchen am Tiergehege. Das 180-jährige Gehölz ist von Kiefern geprägt. Von Zwieselbildung spricht man, wenn der Baum seinen Stamm nicht mehr nur aus einem, sondern aus zwei oder mehreren Trieben bildet – es entstehen Zwillings-, Drillings- oder gar Vierlingsbäume. Durch die Hanglage sind die Bäume auf dem Areal Wind und Sturm ausgesetzt, was zur Zwieselbildung führen kann. Die Idee zu dem neuen Weg hatte der Schmannewitzer Hellmut Darnstädt. Unterstützt von Stadt und Touristinformation, den Anliegern, Sachsenforst, Naturschützern sowie privaten Forstleuten setzte Darnstädt das Vorhaben gemeinsam mit Harry Gugisch und Frank Jahn um. Tafeln und Hinweisschilder beschreiben die Besonderheiten, und am 1. Juni, 13.30 Uhr, startet am Tiergehege eine Exkursion zur Gehölzkunde mit Manfred Reichertz.

Von Jana Brechlin