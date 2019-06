Oschatz

Trauriger Blick, das Taschentuch griffbereit: So stellt man sich den typischen Friedhofsbesucher vor. Isabelle Wittwer entspricht nicht diesem Klischee. Die 28-Jährige hat einen fröhlichen Blick, ihre Spickzettel griffbereit und unterhaltsame Anekdoten auf Lager. Und die Mitarbeiterin der Oschatz-Information kennt sich auf dem städtischen Friedhof gut aus. Künftig will sie Führungen über das Gelände zwischen der B6 und dem Arthur-Moritz-Weg anbieten. Als Gäste für die Premiere hatte sie sich am Mittwochabend fachkundiges Publikum eingeladen – Mitglieder des Oschatzer Geschichts- und Heimatvereins.

Zur Galerie Neues Angebot der Oschatz-Info: Besucher können sich über den Friedhof führen lassen.

„Das ist meine erste Führung. Das sitzt noch nicht alles hundertprozentig, deshalb muss ich auch ein bisschen spicken“, gibt die geborene Luppaerin freimütig zu. Start ist an der Friedhofskirche (1583 bis 1587 erbaut), Wendepunkt ist der höchste Punkt des Friedhofes, auf dem das Ehrenmal für die Gefallenen im Ersten Weltkrieg steht. Auf dem Weg geht es an einem Teil der insgesamt 3500 Grabstellen vorbei.

Grabstelle der Familie Krug

Zum Beispiel an dem Grab der Familie Krug, die jahrzehntelang das Gasthaus „Zum Schwan“ bewirtschaftete. Die Grabstelle wurde vom Oschatzer Künstler Joachim Zehme im Auftrag einer Nachfahrin der Familie Krug gestaltet.

Und Isabelle Wittwer hat auch gleich eine passende Anekdote bereit. Der Wirt Richard Hugo Krug bewies Sinn für Humor, als er seine Stammgäste einst zum großen „Bärenessen“ in den „Schwan“ einlud. Er behauptete, günstig an einen erlegten Bären heran gekommen zu sein. Um diese Behauptung zu untermauern, drapierte er am Eingang des Gasthauses ein echtes Bärenfell. Als die Gäste nun gespannt am Tisch saßen und auf das ausgefallene Mahl warteten, öffnete sich Punkt 12 Uhr die große Tür zum Gastraum: Die Kellner präsentierten auf großen Platten kleine Waldbeeren.

Drei Ehrenbürger der Familie Schmorl

Weitere Stationen sind das Gräberfeld für die Gefallenen im Zweiten Weltkrieg, die Grabstätte der Familie Schmorl, die drei Ehrenbürger zählte und das Grab von Karl August Radegast, der für seine Zucht von Merino-Schafen bekannt war. „1900 bekam er dafür in Paris den Grand Prix“, weiß Isabelle Wittwer zu berichten.

Schauerliche Anekdote

Zurück am Ausgangspunkt der Führung – der Friedhofskirche – werden die Gäste mit einer schauerlichen Anekdote in den Sommerabend entlassen. Als die Pest 1552 in Oschatz wütete, sollen vom Friedhof ausgehend unheimliche Geräusche in den Nachtstunden erklungen sein. Die verängstigten Oschatzer vermuteten, dass die schmatzenden Geräusche von hier beerdigten Toten stammen würden. Der Spuk könne nur beendet werden – so glaubten die Menschen damals – wenn man diese Toten ausgraben, ihnen die Kleider, an denen sie schmatzend kauten, entreißen und den Kopf abstechen würde. Zwei Wächter sollen damals angestellt worden sein, die drei Nächte auf dem Gottesacker wachen und horchen sollten, ob die schauderhaften Geschichten wahr seien. Was dabei herausgekommen ist, ist leider nicht bekannt.

Probe mit Bravour bestanden

„Probe mit Bravour bestanden“, urteilt die Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins Dana Bach anschließend und wünscht sich künftig noch ein paar mehr Fakten zum Oschatzer Friedhof.. „Gut, dass ein junger Mensch den Mut findet, die Führung zu übernehmen“, sagt Vorstandsmitglied Gerald Polster. Und Vereinsmitglied Mario Teumer ergänzt: „Ausgefallene Geschichten sind immer gut, das lockert auf.“

Auch Ute Oehmichen, die Leiterin der Oschatz-Information, ist zufrieden. „Unser städtischer Friedhof ist wirklich sehens- und erlebenswert. Wir wollen ihn künftig ein bisschen mehr in den Fokus rücken.“

Führungen auf Anfrage

Auf Anfrage können Gruppen die Führungen in der Oschatz-Information buchen. Zum Tag des offenen Denkmals im September ist dann eine öffentlche Friedhofsführung geplant.

Von Frank Hörügel