Cavertitz

Die neue Fahrbahn der Kreisstraße zwischen Cavertitz und Klingenhain sowie zwischen Klingenhain und dem Abzweig nach Schirmenitz ist schon eine Weile fertig. Am Freitag erhielt die Straße ein neues Bankett. wie das in einem Jahr aussehen wird, wenn sich auf der in weiten Teilen nur 5,20 Meter breiten Straße Lkw oder große landwirtschaftliche Geräte begegnen, bleibt abzuwarten. Am Freitag wurde – quasi wie am Fließband – Material aus dem Steinbruch in Lüptitz bei Wurzen mit einem Bankettfertiger angeschüttet und mit einem mit Rüttelplatte ausgestattetem Radlader verdichtet. Bei der Kolonne vor Ort hoffte man darauf, dass die Zufuhr des Materials bedarfsgerecht gewährleistet wird.

Am Montag werden Leitpfosten gesetzt

Von der in Süptitz ansässigen Firma Ezel, die im Auftrag des Landkreises Nordsachsen diese Arbeiten erledigt, hieß es, dass bereits am Montag die Leitpfosten gesetzt werden sollen. Dann fehle nur noch die Markierung und dann könne die Straße freigegeben werden.

Die Straße ist seit Ende April gesperrt. Nach der ersten Mitteilung des Landratsamtes sollten die Arbeiten bis zum 21. Juni abgeschlossen sein. Derzeit nennt das Baustelleninformationssystem Sachsen den 29. Juni als Endtermin.

Zum Bauvorhaben gehörte, dass die Straße auf knapp zwei Kilometer Länge zunächst eine Asphalttragschicht als Profilausgleich erhielt und danach die neue Asphaltdeckschicht. Im Zuge der Arbeiten sind auch die Entwässerungsmulden saniert und einige Randbereiche mit Pflaster befestigt worden.

Von Axel Kaminski