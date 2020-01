Neues Buch lädt zur Zeitreise durch Oschatz ein

Oschatz

Als der legendäre Türmer Paul Quietzsch und sein ältester Sohn Rudolf vor reichlich einem Jahrhundert vom Südturm der Oschatzer Aegidienkirche in Richtung Südosten schauten, bot sich ihnen ein völlig anderes Bild, als es der aktuelle Türmer Alexander Nitsche heute erblickt. Die Ulanen-Kaserne (im Volksmund „altes Arbeitsamt“ genannt) stand damals noch und die Wohnblöcke an der Straße der Einheit gab es noch lange nicht.

Vergangenheit und Gegenwart

Von solchen Kontrasten lebt das neue Buch „ Oschatz Gestern & Heute“ des Oschatzer Heimatautors Manfred Schollmeyer, das ab 5. Februar erhältlich ist – und eine spannende Zeitreise durch die Vergangenheit und Gegenwart der Döllnitzstadt bietet(Lesen Sie dazu auch einen Kommentar).

Die Badergasse in Oschatz. Quelle: manfred schollmeyer

„Auf 118 Seiten werden in 55 Kapiteln Oschatzer Plätze, Straßen, Hauptgebäude und weitere Sehenswürdigkeiten in historischen und aktuellen Fotos gegenübergestellt und erläutert“, teilt der Heimatautor (80) mit. Beispielsweise werde in verschiedenen Kapiteln das „Herz der Stadt“, die „Plätze mit Vergangenheit“ oder Zeitzeugen wie Bahnhöfe, Schulen oder das Krankenhaus vorgestellt.

Vor etwa anderthalb Jahren habe der Erfurter Sutton-Verlag Kontakt mit ihm aufgenommen, erinnert sich der Heimatforscher. Bei den historischen Aufnahmen konnte er auf seine eigene Sammlung, das Stadtarchiv und Fotos aus dem Stadt- und Waagenmuseum zurück greifen. Für die aktuellen Aufnahmen griff Schollmeyer selbst zum Fotoapparat.

„Wir sind immer auf der Suche nach Leuten, die alte Bilder haben und sich vor Ort gut auskennen“, sagt Andreas Ströbel. Er ist Vertriebsleiter beim Erfurter Sutton-Verlag und optimistisch, dass auch die Neuerscheinung „ Oschatz Gestern & Heute“ ein Erfolg wird. Seit 22 Jahren verlegt Sutton als „Spezialist für Regionalgeschichte“ Bücher, so Ströbel. Deutschlandweit bisher etwa 600.

Schleichende Veränderung

„Die Veränderungen im Stadtbild passieren oft so schleichend, dass man sie gar nicht bemerkt. Und unsere Bücher sind dann ein Diskussionsanstoß: Wie war es früher? Was hat sich seitdem verändert?“, so der Vertriebsleiter. So sieht das auch der Autor des Oschatz-Buches. „ Oschatz hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend gewandelt und bietet viele Möglichkeiten, spannende Vergleiche zwischen früher und heute zu ziehen.“

Kurzweiliger Rundgang

Genau dafür liefert Schollmeyer die Grundlage. Sein neues Buch lädt ein zu einem kurzweiligen Rundgang über die beiden Märkte, die Plätze und Straßen der Stadt – und endet im Stadtpark. Dem Leser wird vor Augen geführt, wie die städtische Infrastruktur in den vergangenen Jahrzehnten ausgebaut, Industrieunternehmen angesiedelt, historische Sehenswürdigkeiten in der Altstadt saniert und neue Blickfänge geschaffen wurden.

Dr. Manfred Schollmeyer stellt sein neuestes Buch am Mittwoch, dem 5. Februar, in der Galerie des Thomas-Müntzer-Hauses öffentlich vor, Beginn: 19 Uhr.

Von Frank Hörügel