Neues Dach für alte Landratsamt in Oschatz

Oschatz

Riesiges Dach – viel Arbeit: Derzeit sind die Dachdecker des Oschatzer Betriebes Korn auf dem Gebäude des Landratsamtes in der Friedrich-Naumann-Promenade 9 am Werk. Das Verwaltungsgebäude gehört zum Landratsamt Nordsachsen.

Dacharbeiten Landratsamt Oschatz Quelle: Frank Hörügel

„Die Arbeiten am Dach stehen im Zusammenhang mit der energetischen Teilsanierung des Objektes“, teilt Kevin Kaspritzki auf Anfrage den Grund für die Arbeiten mit. Kaspritzki ist Amtsleiter des Zentralen Immobilienmanagements (ZIM) des Landratsamtes. Nach seinen Angaben wird nicht nur im Dachbereich, sondern auch an den heizungstechnischen Anlagen Dämmung angebracht.

Arbeiten kosten 200 000 Euro

Finanziert wird das Bauprojekt laut Kaspritzki mit Geld, das aus dem Programm VwV InvestKraft („Brücken in die Zukunft“) stammt. Die Gesamtkosten belaufen sich nach seinen Angaben auf 200 000 Euro. „Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Kurzfristige Einschränkungen bei Erreichbarkeit und Öffnungszeiten des Verwaltungsgebäudes sind nicht auszuschließen und werden rechtzeitig bekannt gegeben“, versichert der Amtsleiter.

Gebäude 1927 eingeweiht

Die Geschichte des Hauses reicht bis ins Jahr 1926 zurück. Der erste Spatenstich für das neue Verwaltungsgebäude der Amtshauptmannschaft Oschatz – so hieß das Verwaltungsgebiet damals – wurde nach Übergabe des Bauplatzes von der Stadt Oschatz am 10. Juni 1926 vollzogen. Am 28. Oktober 1927 wurde das Gebäude nach einer Bauzeit von 17 Monaten feierlich seiner Bestimmung übergeben.

Von Frank Hörügel