Neues Domizil in Oschatz: Jobcenter zieht um

Oschatz

Das Jobcenter Nordsachsen zieht innerhalb der Stadtgrenzen um. Es wird nach Abschluss des Umbaus im Gebäude der Filiale der Sparkasse Leipzig, Blomberger Straße 2 in Oschatz (wir berichteten) zu finden sein. Das bestätigte Jobcenter-Pressesprecherin Yvonne Lange jetzt auf Nachfrage dieser Zeitung.

Die 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters beziehen Räume am neuen Standort direkt gegenüber Marktkauf. Damit enden laut Yvonne Lange 17 Jahre Jobcentergeschichte im Gebäude der Agentur für Arbeit in der Oststraße 3, wo man eingemietet gewesen sei.

Termin für Umzug steht

„Der neue Standort ist optimal gelegen und sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto zu erreichen. Eine bessere Lage gibt es wohl kaum – mitten im Gewerbegebiet der Stadt und gut für alle – auch barrierefrei – erreichbar“, sagt der Chef des Jobcenters Nordsachsen, Ricardo Donat. Der Umzug ist für das erste Quartal 2022 geplant. In Torgau sei man bereits im dortigen Sparkassengebäude eingemietet und habe gute Erfahrungen gemacht.

Der Oschatzer AfD-Stadtrat Tobias Heller sprach den Umzug im jüngsten Hauptausschuss an. „Ein gänzlicher Weggang oder Umzug der Behörde mitsamt der ebenfalls in der Oststraße befindlichen Agentur für Arbeit aus dem jetzigen Gebäude wäre für uns interessant, da das Areal als potenzieller Wohnstandort attraktiv ist.“ Er habe diesbezüglich schon einmal Anfang 2020 oder Ende 2019 angefragt und sei am aktuellen Stand interessiert.

Beigeordneter entkräftet Gerüchte

Der Beigeordnete Jörg Bringewald konnte dazu wenig Neues berichten und eine Unwahrheit ausräumen. „Wir sind mehr oder weniger regelmäßig in Kontakt mit der zuständigen Bundesagentur für Arbeit. Was deren Pläne mit dem Standort betrifft, gibt es wechselnde Zielrichtungen. Man ist da wohl noch in der Findungsphase“, konstatierte er. Bringewald entkräftete eines von mehreren Gerüchten, die seiner Kenntnis nach in der Stadt kursieren: „Es ist nicht richtig, dass wir als Stadtverwaltung das Grundstück übernehmen, ein neues Gebäude bauen und dieses anschließend an die Bundesagentur vermieten wollen“, stellte er klar.

Sowohl die Stadtverwaltung als auch der Beigeordnete persönlich würden es begrüßen, wenn die zwei Institutionen Agentur für Arbeit und Jobcenter an einem Ort vereint bleiben, so wie es bisher in der Oststraße 3 in Oschatz der Fall ist. Eine räumliche Trennung sei laut Bringewald „unsinnig“, da beide Einrichtungen nach eigener Aussage gut zusammenarbeiten. Bringewald zufolge habe die Agentur den Umzug damit begründet, dass unterschiedliche Klientel der Agentur für Arbeit und des Jobcenters nicht, wie bisher, den gleichen Eingang nutzen sollen.

Stadt hat Interesse an Standort

Jobcenter-Sprecherin Yvonne Lange nennt andere Gründe für den Umzug. „Zum einen genügen die Räumlichkeiten nicht mehr den Anforderungen des Brandschutzes. Zum anderen haben wir uns personell verkleinert und benötigen aufgrund des Voranschreitens der elektronischen Aktenerfassung weniger Platz“, führt sie auf Nachfrage an.

Eine Nutzung als Wohnstandort, bestätigte der Beigeordnete, sei für die Stadtverwaltung interessant, allerdings nur in komplett beräumtem Zustand. Und dazu gebe es seitens der Bundesagentur für Arbeit weder eine konkrete Aussage, geschweige denn ein Zeitfenster, in dem etwas passieren solle.

Von Christian Kunze