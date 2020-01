Neues Gesetz zu Passbildern – Nordsachsens Fotografen sehen ihre Existenz bedroht

Nordsachsen

Passbilder künftig nur noch vom Bürgeramt? Dieser Entwurf des Innenministeriums für eine neue Regelung im Pass- und Ausweisgesetz hatte deutschlandweit Fotografen alarmiert, die um einen Großteil ihres Geschäfts fürchten. Zwar ruderte Innenminister Horst Seehofer ( CSU) jetzt erst einmal etwas zurück. Wie die neue Regelung nun tatsächlich aussehen wird, ist jedoch noch unklar. Fest steht aber wohl: Eine Neuregelung wird es geben. Wir haben deshalb einmal die Fotografen im Landkreis Nordsachsen gefragt, was sie vom bisher vorliegenden Gesetzentwurf halten.

Neuregelung wäre existenzbedrohend

„Für den Fotofachhandel in kleineren Städten wäre eine solche Neuregelung existenzbedrohend“, sagt Holger Langer. Der Oschatzer ist Inhaber von zwei Photo-Porst-Geschäften in Oschatz und Döbeln. In Oschatz hat er zwei Beschäftigte, in Döbeln steht er allein hinterm Verkaufstresen. Durch immer neue Vorschriften wie Kassenbonpflicht, Verpackungsordnung und nun auch noch die Neuregelung zu Passbildern „wird das Eis für uns unheimlich dünn, das tut böse weh“, sagt Langer. Er bezweifelt zudem den Sinn dieses Vorhabens. Bisher habe es in Deutschland nach seiner Kenntnis nur wenige Fälle gefälschter Passbilder gegeben. Dazu stehe der Millionenaufwand für Passbildautomaten in den Meldeämtern in keinem Verhältnis.

Darum geht es beim Passbilder-Streit Bisher sieht der Entwurf des Innenministeriums vor, dass Fotos für einen Reisepass oder Personalausweis nur noch bei der zuständigen Behörde gemacht werden dürfen. Grund ist die Sorge vor Bildmanipulationen, etwa durch das sogenannte Morphing, wobei Bilder von mehreren Gesichtern zu einem verschmelzen. Nach heftiger Kritik von Fotografen und Verbänden will das Ministerium jetzt nach einem Weg suchen, der den Sicherheitsinteressen Rechnung trägt, ohne die Fotografen zu benachteiligen. Wie der genau aussehen wird, ist jedoch noch nicht bekannt. So könnte der Antragsteller seine Bilder im Bürgeramt aufnehmen lassen, oder aber vor dem Gang zum Bürgeramt erst noch zum Fotografen gehen, um dort ein biometrisches Foto machen zu lassen. Eine Möglichkeit wären dann beispielsweise spezielle Regelungen für eine Übertragung des Passbildes vom Fotogeschäft direkt zum Bürgeramt. Innenminister Horst Seehofer ( CSU) erklärte jetzt, ihm sei wichtig, dass sich Bürger in Zukunft „entscheiden können, ob sie die Passfotos künftig bei der Behörde oder in einem Fotogeschäft anfertigen lassen“. Zugleich betonte er aber: „Bei der Sicherheit unserer Identitätsdokumente machen wir keine Kompromisse. Das gilt auch für die Passfotos.“ Ziel der neuen Regelungen im Pass- und Ausweisgesetz sei es, die Fälschungssicherheit weiter zu erhöhen. Die Verbände und die Bundesländer haben noch bis zum 28. Januar Gelegenheit, zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Den deutschen Sicherheitsbehörden sind laut Angaben des Innenministeriums bisher drei Fälle von gemorphten Lichtbildern in Reisedokumenten bekannt – in einem Fall ging es dabei um einen deutschen Reisepass.

Ganztagespräsenz noch sinnvoll?

„Fachgeschäfte wie unseres richten sich beim Erstellen von Passbildern nach den EU-Vorgaben – und da gibt es keinen Spielraum für Fotomanipulation. Wir sehen das Problem eher darin, dass man biometrische Passbilder heute auch problemlos am Automaten – zum Beispiel am Leipziger Hauptbahnhof – machen kann. Da sollte doch eher der Hebel angesetzt werden, als den Fachgeschäften ins Geschäftliche hineinzuregieren. Würden biometrische Passbilder nur vom Fachmann akzeptiert, gäbe es vermutlich keine Probleme“, sagt Detlef Schwuchow vom Fotostudio Factory-7 in der Breiten Straße in Delitzsch. Und weiter: „Was uns konkret anbelangt, sehen wir unsere Geschäftstätigkeit nicht bedroht, zumal wir mit unserem Serviceangebot mit Fotos-Sessions, Reproduktion, Retusche und Fotodesign recht breit aufgestellt sind. Allerdings wird man sich dann fragen müssen, ob eine Ganztagspräsenz – fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag – noch sinnvoll ist“, so der 49-Jährige.

Mit der offiziellen Schablone kann man kontrollieren, ob das Bild den Anforderungen entspricht. Quelle: Wolfgang Sens

Wichtiger Bestandteil der Studioarbeit

„Das wäre sehr schade, wenn das wegfällt“, sagt auch Sascha Prochnow. Der 40-Jährige ist Inhaber des Fotostudios am Schützenplatz in Eilenburg. Biometrische Passbilder seien ein wichtiger Bestandteil der Studioarbeit, erklärt er. Allerdings würde die Neuregelung andere Fotos, beispielsweise für den Führerschein oder für die Bewerbung nicht betreffen. Wenn künftig biometrische Passbilder wirklich nur noch in den Behörden gemacht würden, sieht Sascha Prochnow durchaus auch ziemlich viele Probleme auf die betreffenden Ämter zukommen. Wartezeiten könnten sich erheblich verlängern, nicht ganz einfach sei es manchmal bei Kindern. Und der Geschäftsmann denkt auch an einen Service, den er anbietet: Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht ins Studio kommen kann, bei dem werden die biometrischen Passfotos zu Hause gemacht. „Wie soll das künftig geregelt werden?“, fragt er sich.

Passfotos gehören zum Kerngeschäft

Der Wegfall des Passbildergeschäfts wäre auch für das Fotostudio „ Corinna“ in Oschatz mit starken Umsatzeinbußen verbunden. Inhaberin Corinna Malik erläutert: „Das Anfertigen von Passfotos gehörte schon immer zum Kerngeschäft eines Fotoladens. Hier eine Dienstleistung zu streichen, könnte das gesamte Geschäft gefährden.“ Sie hofft, dass sich die Kammern für die Interessen der Fotogeschäfte stark machen werden. Dabei hat sie in den vergangenen Jahren schon viele Veränderungen in der Branche mitgemacht. Grober Einschnitt war unter anderem auch schon die Einführung der biometrischen Passfotos. Wie Corinna Malik haben zahlreiche Fotostudios in den vergangenen Jahren auch in entsprechende Kameratechnik, Software und Studiotechnik investiert. „Diese Investitionen würden sich dann nicht mehr rechnen.“

Das Gesetz soll sicherstellen, dass die Bilder fälschungssicher sind. Quelle: dpa

Was kommt, ist noch unklar

„Was genau kommt, ist ja heute noch unklar“, sagt Romy Pitzschke (44) von Photo Porst am Delitzscher Markt. „Ich sehe das aber nicht als Problem. Es bleiben immer noch alle anderen Fotos und genügend Arbeit übrig. Ich möchte zudem anzweifeln, dass ein Automat die Qualität eines Fotografen ersetzen kann. Bei uns sieht man jedenfalls keine Pickel oder Falten. Außerdem gibt es keinen Fotografen, der nur von Passbildern lebt.“

Eintritt ins Geschäft

Auch Yvonn Fischer (43) vom Fotostudio Yvonn in der Delitzscher Kohlstraße sieht dem Thema gelassen entgegen: „Es wird Einschnitte geben, aber keine gravierenden. Es ist jedoch schade, weil ich Passfotos so ein bisschen als Einstieg und Eintritt in das Geschäft sehe. Wer Passbilder benötigt, sieht, was hier noch so möglich ist, und kommt eventuell wegen anderer Fotos wie Familienporträts wieder.“

Guter Umsatz mit Passfotos

„Wir würden das bedauern, wir machen damit guten Umsatz“, erklärt Andreas Weishaupt (53), dessen Frau Inhaberin des Geschäftes Foto Weishaupt im Dr. Külz-Ring in Eilenburg ist. „Allerdings wäre das nicht existenzbedrohend für unser Geschäft“, hält er fest. Seit 1991 können Kunden im Geschäft Passfotos machen lassen, seitdem das gefordert wird, auch biometrische.