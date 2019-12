Neues Heft mit „Wellerswalder Geschichten“ wird präsentiert

Wellerswalder

Wie sahen das Dorf Wellerswalde und seine Umgebung in den 1930er, 1940er und 1960er Jahren aus? Was gab es damals für Läden? Welche Handwerker boten ihre Dienste an? Und auf welchen Wegen konnte man den Ort, die Wiesen und Wäldchen ringsum am besten erkunden? Antworten auf diese Fragen gibt das erste Heft der „Wellerswalder Geschichten“, in dem es um Wanderungen geht.

Weihnachtsmann wird geweckt

Die Neuerscheinung kann erstmals zum Christbaum schmücken im Amselpark am zweiten Adventssonntag, dem 8. Dezember, erworben werden, das 14.30 Uhr beginnt. Dabei singen die jüngsten Wellerswalder Weihnachtslieder – und der Weihnachtsmann wird anschließend von ihnen geweckt.

Vier Kapitel farbig illustriert

Herausgeber des Heftes mit 31 Seiten ist der Heimatverein Wellerswalde. Die vier Kapitel sind liebevoll illustriert und mit Originalfotos bebildert. In „Ein Sonntagsausflug in die weite Welt“ beschreibt Emil Rumberger, der Hauslehrer der Gutsbesitzerfamilie Oppel, eine kleine Reise mit der damals elfjährigen Christa von Oppel nach Strehla und Riesa im April 1932. Außerdem wird über einen Ausritt des Mädchens Christa von Oppel mit ihrer Mutter um Wellerswalde berichtet. Und der Heimatvereinsvorsitzende Gunter Röhr erinnert sich an seine Kindheit, als er mit seinem grünen Roller die Handwerkergasse erkundete und viel später im Jahr 2006 einen Sonntagsspaziergang mit seinem Hund Rex unternahm.

Heft 2 mit Sommergeschichten

Das zweite Heft soll sich mit alten und neuen Geschichten vom Sommer in Wellerswalde beschäftigen. Die Einwohner des Ortes sind nun gefragt, ihre Erinnerungen und Fotos beizusteuern.

Von Frank Hörügel