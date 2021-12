Neues Jahr, neues Glück: Oschatzer starten mit Hoffnung ins neue Jahr

Oschatz

Die einen möchten endlich ihr Traumgewicht erreichen, die anderen möchten mehr Sport treiben und manch einer möchte sich vielleicht einfach mehr Zeit für sich nehmen: Ganz nach dem Motto „neues Jahr, neues Glück“ nutzen viele Menschen den Jahreswechsel als Chance, um an sich selbst zu arbeiten und um eigene Ziele zu erfüllen. Die OAZ fragte nach, was die Oschatzer sich für das neue Jahr vorgenommen haben.

Die Familie steht im Mittelpunkt

Neujahrsvorsätze gibt es in allen Größen und Formen. Markus Vogel (37) aus Oschatz hat sich für das neue Jahr ein besonders großes Projekt vorgeknöpft: Er und seine Familie möchten ihr Haus umbauen. „Wir spielen schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken, was am Haus zu machen. Vor einigen Monaten haben wir jedoch Familienzuwachs bekommen und brauchen nun mehr Platz. Deswegen machen wir 2022 Nägel mit Köpfen, und das wortwörtlich: Wir wollen unseren Dachboden ausbauen. Das wird dann das neue Reich unseres ältesten Kindes. Viel mehr Zeit und Geld für andere Vorsätze bleibt da wahrscheinlich allerdings nicht“, lacht der Familienvater.

Die Familie steht im neuen Jahr auch für Heike Köhler (64) im Vordergrund. Am Bahnhof wurde sie von ihrer Tochter und deren Kindern in Empfang genommen. Für einen Besuch ist sie aus Dahlen mit dem Zug angereist – das soll im neuen Jahr nun regelmäßig passieren. „Ich möchte meine kleinen Enkel öfter besuchen kommen. In den letzten beiden Jahren war das nicht immer möglich, da mein Mann und ich uns wegen der Corona-Pandemie oft isolieren mussten. Ich hoffe, dass sich die Lage 2020 mit den Impfungen etwas entspannt“, erzählte sie nachdenklich. Doch das ist nicht der einzige Vorsatz, den die Rentnerin gefasst hat: „Ich bin nun in Rente und möchte die extra Zeit genießen, die ich vorher im Berufsleben nicht hatte. Wandern gehen, Bücher lesen, neue Rezepte ausprobieren, mehr Dinge stricken – all das sind Dinge, die ich nun gern öfter machen möchte.“

Jugendliche hoffen auf das Ende der Lockdowns

Auch Julian Fischer (16) und seine Freundin Jenny Hahn (15) blicken hoffnungsvoll in das neue Jahr. Für den Schüler steht der 17. Geburtstag vor der Tür: Sein großes Ziel für 2022 ist es deswegen, seine Fahrerlaubnis zu erhalten. Andere Vorsätze haben die Beiden keine, jedoch wünscht sich das junge Paar im neuen Jahr wieder mehr Perspektiven für die Freizeitgestaltung. „Wir würden gern mal wieder ins Kino gehen, oder auf eine Party oder in einen Club, oder ins Schwimmbad. Es wird langsam echt schwierig, sich im Lockdown ständig etwas neues einfallen zu lassen, um sich die Zeit zu verteiben. Gerade jetzt im Winter gibt es nichts zu tun, es ist einfach langweilig“, berichteten die Zwei.

Vorsätze werden oft nicht eingehalten

Wolfgang Jakob (78) hält von Neujahresvorsätzen hingegen nicht viel. „Ich habe mir für das neue Jahr nichts vorgenommen, das habe ich noch nie. Man macht sich damit nur Druck, und am Ende hält man sich ja eh nicht dran“, fand der Rentner. „Ich sehe das ja bei meiner Frau: Sie nimmt sich immer tausende Dinge vor und am Ende schafft sie nur die Hälfte. Nein, das ist nichts für mich.“ Dem Oschatzer sei für die Zukunft sowieso nur eine Sache wichtig: „Ich bin schon zufrieden, wenn es uns auch im neuen Jahr gut geht und wir alle gesund bleiben.“

Zwei Jahre Corona-Pandemie haben gezeigt: Gesundheit ist schlussendlich doch das wichtigste – da ist es auch nicht schlimm, wenn der ein oder andere Vorsatz bis zum Ende des Jahres doch in Vergessenheit gerät.

Von Fabienne Küchler