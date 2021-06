Neues Leben im alten Bornaer Konsum

Borna

Die gute Nachricht ist, dass nach dem Auszug des „Nah und frisch“ Ende 2020 das Gebäude nicht ewig leer stehen und verfallen wird. Die für einige Bornaer weniger schöne Seite der Medaille: Hier gibt es künftig weder Brot, noch Bananen oder Bier.

Quad-Store eröffnet in Kürze

„Ich verstehe, dass sich einige Bornaer hier lieber wieder einen Einkaufsladen gewünscht hätten“, sagt Martin Kockisch, der hier in Kürze sein Geschäft eröffnen möchte: einen Quad-Store. Neben den vierrädrigen, mit Lenkstange steuerbaren straßenzugelassenen Fahrzeugen soll es hier auch Motorräder und ATV geben. Dieses Kürzel steht für All Terrain Vehicle, also geländegängige Vierräder.

Döbelner macht sich selbstständig

Der derzeit in seinem neuen Geschäft handwerkende Döbelner war von 2010 bis 2015 Verkäufer bei einem Motorradhändler, arbeitete bis 2016 bei einem Quad-Händler in Seerhausen und danach wieder als Händler für Motorräder. In dieser Firma sei er im Februar coronabedingt entlassen worden und wollte danach etwas eigenes auf die Beine stellen.

Fahrzeuge auf 120 Quadratmetern Fläche

Bei der Suche nach einem geeigneten Standort habe ihm ein Bekannter dann den Tipp mit dem Bornaer Lebensmittelmarkt gegeben. Die Einwohnerzahl spiele dabei keine Rolle. Wer sich für diese Fahrzeuge interessiere oder einen Service benötige, suche gezielt nach der passenden Werkstatt. Ausschlaggebend dafür, in Borna den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen, seien der Preis und die Größe der Verkaufsfläche gewesen. Hier kann Martin Kockisch seine Fahrzeuge auf 120 Quadratmetern präsentieren.

Das möchte er so schnell wie möglich tun, allerdings seien erst zwei der 14 bestellten Quads angeliefert worden. Ähnlich kompliziert sei es, Handwerker für jene Arbeiten zu bekommen, die er nicht selbst erledigen kann. Immerhin soll heute das bestellte Werkzeug eintreffen.

Viel Eigenleistung im Gebäude

Inzwischen hat Martin Kockisch mit Freunden und der Familie schon viel in Eigenleistung erledigen können. „Am härtesten war der Ausbau der Wandfliesen, die in einem zehn Zentimeter dicken Betonbett verlegt waren“, erzählt der gelernte Bürokaufmann.

Im Prinzip sei einmal komplett renoviert worden – mit Putzen, Streichen sowie dem Einbau neuer Toiletten und Waschbecken. Die aus DDR-Zeiten stammende Heizung ist schon demontiert. Nun warte man noch auf die Fachleute dieses Gewerkes.

Pläne fürs Haus gehen noch weiter

Martin Kockischs Pläne für dieses Haus gehen weit über den Eröffnungstag hinaus. In drei, vier Jahren möchte er das Dach sanieren und dabei auch eine Photovoltaikanlage montieren. Wenn es die Statik des Hauses zulasse, könne er sich auch vorstellen, über dem Geschäft seine neue Wohnung einzurichten.

Seine Nachbarn müssten sich keine Sorgen darüber machen, dass künftig jeden Tag Leute auf Quads Probefahrten um den alten Konsum absolvieren würden. „Die Fahrzeuge haben eine Straßenzulassung, da kann man größere Runden drehen“, betont Martin Kockisch. Laut könne es gelegentlich trotzdem werden. Wenn in der Werkstatt ein Motor-Probelauf anstehe, sei das schon zu hören. „Wir bemühen uns aber, die Belastung so gering wie möglich zu halten“, versichert er.

Von Axel Kaminski