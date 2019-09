Neues Leben in altem Dahlener Eckhaus

Dahlen

Auf diesen Effekt hat man im Rat gehofft: Nach der Sanierung des Marktes tut sich nun auch etwas im Gebäudebestand rund um den Platz. An der früheren Eisdiele stehen Gerüste und das Dach ist inzwischen zu großen Teilen neu gedeckt. Bauherren an diesem markanten Eckhaus in der Stadtmitte sind Annett und Andreas Stein. Die beiden haben das nach dem plötzlichen Tode der früheren Besitzerin vom Landratsamt öffentlich ausgeschriebene Objekt erworben und sind nun seit rund vier Wochen offiziell Eigentümer.

Grund für den Kauf war, dass Annett Stein für ihren Friseursalon dringend ein neues Domizil suchte. Ihr früherer Chef, der den Salon im Nachbarhaus betrieb, ging Mitte des Jahres in den Ruhestand, so dass sie sich mit diesem Geschäft zum 1. Juli selbstständig machte. Die Eigentümer des Hauses möchten dies aber gern umbauen und anderweitig nutzen. So begab sich Annett Stein auf die Suche nach einer geeigneten Gewerbeimmobilie in zentraler Lage.

„So groß ist die Auswahl gar nicht“, stellte sie fest. Entgegen anderslautender Gerüchte ist die Bausubstanz der alten Eisdiele noch recht passabel. „Das Dach war dicht, ich habe extra nach dem langanhaltenden Regen vor eineinhalb Wochen nochmal nachgeschaut“, erzählt die Bortewitzerin. Die Überraschungen am Dach waren eher positiver Natur: „Ein paar Balkenköpfe und zwei Sparren mussten erneuert werden, dazu ein Kopfbalken auf der Marktseite des Hauses – das hätte auch schlimmer kommen können“. Zudem habe das Haus wirklich leer gestanden: kein Müll, keine alten Möbel. „Ich arbeite ja seit 19 Jahren nebenan. In der ganzen Zeit habe ich hier niemanden ein- oder ausgehen sehen“, schildert Annett Stein ihre Beobachtungen.

So bietet das Haus, dessen genaues Alter niemand kennt, weil dies aus den wenigen Unterlagen nicht ersichtlich ist, nur beschränkte Möglichkeiten einer Zeitreise. Tatsächlich müssen nach 1990 neue Hausanschlüsse für Strom, Telefon und Wasser installiert worden sein, während Elektro- und Sanitärinstallationen in den Räumen deutlich älteren Datums sind. Mancher Lichtschalter dürfte hier schon 80 Jahre oder länger an der Wand hängen.

Auf die erforderliche Sanierung blickt Annett Stein ohne Scheu. Zu einem Zeitplan für die Arbeiten am und im Haus will sie sich jedoch lieber bedeckt halten, bis die Stellungnahmen und Genehmigungen aller Behörden da sind. Mit der Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt hat sie schon über eine Reihe von Details beraten. Da gibt es zum Beispiel eine Stuckdecke im künftigen Salon. Diese werden die Kunden aber eher nicht zu sehen bekommen, weil der Stuck zwar einerseits erhalten, aber andererseits unter der erforderlichen Brandschutzdecke versteckt sein wird.

„Die Handwerker, die hier arbeiten sollen, wissen jedenfalls schon Bescheid“, stellt Annett Stein klar. Die Dacharbeiten jetzt seien mit Blick auf den zu erwartenden Straßenbau am Markt vorgezogen worden. Wenn er dann im Gange sei, wäre es nicht mehr möglich, hier am Haus ein Gerüst zu stellen, weil dann ein Teil der Umleitungsstrecke unmittelbar hier entlang führen werde.

Die Investition in den Hauskauf und die Sanierung sieht die Friseurin pragmatisch: „Selbst am alten Standort hätten wir Geld in die Hand nehmen müssen, um ihn zeitgemäß herzurichten. Nun stecken wir es eben in etwas anderes“. Die Lage des Geschäftes, dass dann „Friseur am Markt“ heißen soll, sei schon „genial“.

Obwohl man mit der Denkmalschutzbehörde manche Dinge habe zäh verhandeln müssen, gab es von dort in einer wichtigen Frage grünes Licht. Der Eingang befindet sich künftig wieder am Markt. Wieder, weil tatsächlich nachgewiesen werden konnte, dass das früher schon einmal so gewesen sein muss.

Mit dem Umzug will Annett Stein ihren Betrieb nicht vergrößern. „Wir arbeiten zu zweit und kennen uns schon seit 17 Jahren“, betont sie. Da stimme die Chemie und das solle auch so bleiben. Im ersten Obergeschoss werde eine Wohnung entstehen, vielleicht später auch einmal im Dachgeschoss und im Anbau. Aber das seien nicht die Schritte, die man jetzt zügig gehen wolle oder müsse.

Die Frage nach einer Idee für die Farbe der Hausfassade, bringt Annett Stein zum Schmunzeln. Da gäbe es keine Idee,sondern eine klare Vorgabe des Denkmalschutzes. Demnach ist ein Ockerton vorgeschrieben.

Von Axel Kaminski