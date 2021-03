Neues Löschfahrzeug für 390 000 Euro für Luppaer Feuerwehr

Wermsdorf/Luppa/Mahlis

Das alte Einsatzfahrzeug der Luppaer Feuerwehr hat bald ausgedient und ein neues muss her. Darauf haben sich zur jüngsten Sitzung die Wermsdorfer Gemeinderäte verständigt und dazu gleich zwei Beschlüsse gefasst. Die Beschlüsse sollen den Weg für den Kauf des 390 000 Euro teuren Fahrzeuges ebnen. Dafür musste die Änderung des Brandschutzbedarfsplanes besiegelt werden, in dem das gewünschte Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 10 aufgenommen wurde, welches das bisherige Tragkraftspritzenfahrzeug ersetzen soll.

Aktueller Plan wichtig für Förderung

In eben jenem Plan sind nicht nur die Einsatzgruppen der Wehren, sondern auch ihre Gebäude, Fahrzeuge und sonstige Technik erfasst. „Der Plan muss immer wieder aktualisiert werden, weil sich die Gegebenheiten ändern“, erklärte Bürgermeister Matthias Müller (CDU). Die Änderung jetzt sei notwendig, um überhaupt die Voraussetzung zu schaffen, Fördermittel für den Neuerwerb zu beantragen.

Entscheidung für Haushalt im Mai

Dieser Antrag müsse bis Ende März vorliegen. Die zweite Entscheidung dafür war der Grundsatzbeschluss zur Anschaffung des HLF 10 für die Luppaer Wehr, den die Gemeinderäte einstimmig fassten. Das sei nötig gewesen, weil der Haushalt für die Kommune noch nicht vorliege, die Anschaffung aber darin aufgenommen werden soll. Geplant ist, den Doppelhaushalt 2021/2022 im Mai zu beschließen.

Fördermittel sind unbedingt nötig

Die Gesamtkosten für das neue Fahrzeug belaufen sich auf 390 000 Euro, die Gemeinde rechnet mit einer Festbetragsförderung in Höhe von 212 000 Euro. Der Antrag für die Ersatzbeschaffung sei bereits beim Landratsamt Nordsachsen angemeldet. „Die Voraussetzung für den Kauf ist natürlich, dass es die Fördermittel gibt“, unterstrich Müller.

Büro soll bei Überarbeitung helfen

Abgesehen von der jüngsten Änderung will sich die Kommune gemeinsam mit den Feuerwehren den Brandschutzbedarfsplan in den nächsten Monaten genauer vornehmen. Das hat der Bürgermeister angekündigt und darüber informiert, dass dies auch mit externer Begleitung durch ein Projektbüro geschehen soll. Die Gemeinde folge damit den Empfehlungen des Sächsischen Innenministeriums, das zu einer Fortschreibung in regelmäßigen Abständen rät.

Verschiedenes Gefahrenpotenzial

Für die Einsatzkräfte im Gemeindegebiet gebe es einiges an Gefahrenpotenzial, sagte Matthias Müller und verwies auf die Staatsstraßen S 24 und S 38, Krankenhaus, Pflegeheim und Schloss, Industrie- und Gewerbegebiete und einige mehrgeschossige Bauten. Das alles gelte es zu beachten, um im Ernstfall schnell Hilfe leisten zu können.

Wehrleiter arbeiten mit

Demgegenüber stünden Veränderungen angesichts sich weiter entwickelnder Technik oder dem zur Verfügung stehenden Personal. „Wir wollen das möglichst tiefgründig bearbeiten, gemeinsam mit den hochkompetenten Leitern unserer Feuerwehren“, unterstrich er. Ziel sei es, den fortgeschriebenen Brandschutzbedarfsplan dann im dritten Quartal dieses Jahres zu beschließen.

Nebengebäude in Mahlis wird abgerissen

Aufhorchen lässt in diesem Zusammenhang auch eine Information zu Mahlis: Für den Rückbau eines kommunalen Gebäudes im Brunnenweg 3 hat die Gemeinde den Fördermittelbescheid erhalten. Dabei handelt es sich um ein Haus auf dem Grundstück der freiwilligen Feuerwehr, das zunächst vermietet wurde, nun aber schon länger leer steht. „Wir hatten dort große Probleme mit horrenden Betriebskosten und deshalb nicht mehr vermietet. Außerdem ist der Schnitt der Wohnungen nicht mehr marktüblich“, sagte Matthias Müller.

Neubau ist ein Wunsch

Der Abriss führe zu einer optischen Aufwertung des Grundstückes. Darüber hinaus sei der Standort auch eine Option für den Neubau eines Gerätehauses. Man wisse um diesen Wunsch der Mahliser Feuerwehrleute, müsse aber auch ehrlich sagen, dass für die Umsetzung noch kein Zeitraum absehbar sei, so der Bürgermeister: „Mittelfristig ist das noch nicht möglich.“

Von Jana Brechlin