Diesmal wollten es die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wellerswalde (32 Aktive und 16 in der Altersabteilung) noch mal richtig krachen lassen. Zum Feuerwehrfest am vergangenen Wochenendewurden extra Kameraden aus Oschatz für eine Vorführung eingeladen, eine Popcorn-Maschine wurde angemietet und für Kinder gab es mehrere Spielstände. Grund für diesen erhöhten Aufwand: Wahrscheinlich war es das letzte Feuerwehrfest, das in Wellerswalde gefeiert wurde.

Bisher Abrechnung über Gemeindeverwaltung

„Bisher lief die ganze Abrechnung des Festes über die Gemeindeverwaltung, das geht künftig nicht mehr. Wir müssten einen Feuerwehrverein gründen, was wir definitiv nicht machen werden“, nennt Sven Wiesner das Problem. „Wir überlegen noch, wie wir das künftig handhaben“, sagt der Wehrleiter. Eventuell komme als Ersatz für das Feuerwehrfest ein Tag der offenen Tür am Wellerswalder Gerätehaus in Frage.

Zuviel Aufwand für kleine Gemeinden

Der Liebschützberger Bürgermeister David Schmidt (parteilos) hat die Wellerswalder Feuerwehrleute zur jüngsten Jahreshauptversammlung darauf hingewiesen, dass es so wie bisher nicht weiter gehen kann. Zum 1. Januar 2021 tritt eine Neuregelung innerhalb des Umsatzsteuergesetzes in Kraft (Paragraf 2b), nach der auch die Kommunen künftig bei gewerblichen Aktivitäten die Umsatzsteuer ausweisen müssen. Das wird also dann der Fall sein, wenn der Verkauf von Bier oder Bratwürsten bei Festivitäten über die Bücher der Gemeinde läuft. „Das wird echt schwierig. Wir müssen dann sortieren, was gewerblicher Art ist und was nicht. Das wird zuviel für unsere kleine Gemeinde“, sagt Bürgermeister Schmidt. Im Sommer nächsten Jahres könnte die Feuerwehr Wellerswalde ihr Fest theoretisch noch einmal wie bisher durchführen, da die Neuregelung erst ab 2021 in Kraft tritt, sagt das Gemeindeoberhaupt. Danach sei das aber so wie bisher nicht mehr möglich.

Stadt Oschatz hat schon länger Erfahrungen

Die Stadt Oschatz hat mit diesem Thema laut Finanzbeigeordnetem Jörg Bringewald bereits seit längerer Zeit Erfahrungen gesammelt. „Für die Einnahmen in der Oschatz-Info oder im Thomas-Müntzer-Haus müssen wir schon immer Umsatzsteuer zahlen“, sagt er. Auch bei der Landesgartenschau im Jahr 2006 habe die Stadt Oschatz auf die Einnahmen bereits Umsatzsteuer abführen müssen. Das Problem sei, dass die Umsatzsteuerpflicht der Kommunen durch die Gesetzesänderung künftig viel weiter als bisher gefasst werde. Derzeit befinde sich die Oschatzer Verwaltung im Gespräch mit ihrem Steuerberater, um eine sinnvolle Abgrenzung zu finden. Zum Beispiel müsse geklärt werden, ob dann jeder Kuchenbasar davon betroffen sei. Schließlich könne die Kommune bei sehr geringem Umsatz auch von der Steuerpflicht befreit werden. „Ich sehe da aber keine unlösbaren Probleme“, sagt Bringewald.

Gute Erfahrungen mit Verein in Cavertitz

Für Henry Müller ist dieses Thema seit dem 26. Januar dieses Jahres kein unlösbares Problem mehr. An diesem Tag hat die Freiwillige Feuerwehr Cavertitz einen Verein gegründet, in dem der Wehrleiter zugleich Vorstandsvorsitzender ist. „Wir haben den Verein gegründet, damit wir unser Geld selbst verwalten können“, sagt Müller. Da der Feuerwehrverein mit seinen 30 aktiven Mitgliedern weniger als 30 000 Euro Umsatz pro Jahr mache, müsse dafür keine Steuer abgeführt werden.

Aufwand ist überschaubar

Wenn der Verein bei seinen zwei jährlichen Großveranstaltungen – Sportfest zusammen mit dem Sportverein Traktor Cavertitz und Kinderweihnachtsfeier – mehr einnimmt als ausgibt, müsse dieses Geld wieder gemeinnützig investiert werden. Den Aufwand für den Verein, nun selbst sein Geld verwalten zu müssen, beschreibt der Vereinschef als überschaubar. Die meiste Zeit habe es ihn am Anfang gekostet, sich umfassend über dieses Thema zu informieren. „Der Rest geht“, schätzt Müller ein (siehe auch Kommentar zu diesem Thema).

