Neues Wermsdorfer Café öffnet im März

Wermsdorf

Irgendwann in diesem Monat öffnen sich in der Schlossstraße die Türen zu einem neuen Café. „ Ostern wollen wir auf jeden Fall offen haben“, gibt sich Jan Lindner, dem die Immobilie gehört, optimistisch.

Neben Kaffee, Kuchen und Eis sollen abends auch Wein sowie italienische Spezialitäten und regionale Delikatessen angeboten werden. Mit Georg Stähler und Lorenz Eskildsen sei er deshalb im Gespräch. Der italienische Touch des Angebotes rühre von einer langjährigen Geschäftspartnerschaft mit einem Münchner Händler her. Von diesem werde er sowohl die Kaffeemaschine als auch den Vergnano-Kaffee aus Turin beziehen. Außerdem werde er die Terrassenmöbel liefern.

Jan Lindner bleibt Finanzmakler

Als Gastronom sieht sich der in Wuppertal geborene und seit 20 Jahren in Göttwitz lebende Finanzmakler nicht. Seine bisherige Beziehung in diese Branche beschreibt er mit „kritischer Gast“.

Als solcher und Weinliebhaber fiel ihm Mitte der 1990er Jahre auf, dass die Gastronomie hier in punkto Wein wenig von dem anbieten konnte, was er bevorzugte. Das war für ihn der Anlass, einen eigenen Weinhandel aufzubauen. Wegen der wachsenden Aufgaben in seiner „Hauptfirma“ hängte er diesen vor zehn Jahren wieder an den Nagel.

Die künftigen Gäste des „Café am Schloß“ können davon ausgehen, dass Jan Lindner noch die entsprechenden Kontakte hat und es dort das ein oder andere besondere Tröpfchen geben wird. Eine warme Küche sei hier aber nicht vorgesehen.

Café mit Tourismusinfo

Was Jan Lindner für das Café vorschwebt, ist ein Treffpunkt, der für Verabredungen geeignet ist und den man ebenso gut spontan besuchen kann. Das Obergeschoss biete die Möglichkeit, dort Familienfeiern oder Schulungen von Firmen auszurichten.

Neben dem Gastronomischen fasst Jan Lindner die Treffpunkt-Funktion des „Café am Schloß“ noch deutlich weiter. Hier soll eine Ladestation für E-Bike entstehen und ein touristischer Informationspunkt eingerichtet werden.

Mittlerweile ist der Göttwitzer davon überzeugt, dass hier wirklich Geld verdient werden kann: „Das Schlossgelände hat sich positiv entwickelt. Es gibt Signale für eine dauerhafte Nutzung“, nennt er zwei der Stützen seiner Zuversicht für die neue gastronomische Einrichtung. Der Tagestourismus habe sich hier bereits entwickelt und die Leute im Ort und seiner Umgebung wüssten ein Café sicher auch zu schätzen. So oft, wie er Wermsdorfer schon im Café am Oschatzer Neumarkt getroffen habe, müsste es für so ein Angebot in Wermsdorf eine ausreichend große Nachfrage geben.

Tatsächlich ist das Projekt des „Café am Schloß“ der Abschluss der denkmalgerechten Sanierung des jetzigen Firmensitzes, den Jan Lindner 2014 erworben hatte. Das Nebengebäude der früheren Arztpraxis und späteren „Pension am Schloß“ konnte nicht so bleiben wie es war.

Überzeugender Entwurf

„Zu der Idee eines Cafés legte mir der Architekt einen Entwurf vor, der mich überzeugt hat“, blickt Jan Lindner auf die Anfänge dieses Vorhabens. Die Trennung von seiner damaligen Frau und das dadurch erforderliche erneute Beantragen der Förderung habe zwei Jahre Verzögerung mit sich gebracht. „Nachdem das Entscheidungsgremium der Leader-Region ’Sächsisches Zweistromland-Ostelbien’ das Vorhaben zur Förderung vorgeschlagen hatte, dachte man im Landratsamt zehn Monate über den Antrag nach“, berichtet der Finanzmakler. Ausdrücklich betont Jan Linder, dass er die Möglichkeit dieser Förderung für die Belebung alter Bausubstanz im ländlichen Raum sehr positiv bewertet. „Ich glaube, aus kaufmännischer Sicht hätte man bei diesem Gebäude auf so eine Investition ohne Förderung verzichtet“, schätzt er ein.

Schließlich habe der Umbau im Oktober 2018 in Angriff genommen werden können. Eigentlich wollte er im November 2019 fertig sein, aber nicht alle Handwerker, die er brauchte, hätten zur passenden Zeit noch Kapazitäten gehabt. „Letztlich ist das nicht tragisch. Mir geht es nicht um einen Nebenerwerb, sondern darum, die Immobilie zu entwickeln“, betont Jan Lindner. Dennoch habe der 56-Jährige ein Gewerbe angemeldet, werde anfangs vor allem abends oft selbst im Café präsent sein, habe aber inzwischen auch einen Angestellten als Betreiber gefunden.

Geplant ist, dass das „Café am Schloß“ – abgesehen von einem Ruhetag – durchgängig geöffnet sei wird. Von Donnerstag bis Sonntag soll es die Gäste auch abends empfangen. Neben dem Blick aus Schloss Hubertusburg und den Spezialitäten werde es den Gästen mit den Kaminen innen und außen eine besondere Atmosphäre bieten.

Von Axel Kaminski