Neues Wohngebiet in Wermsdorf: Überflutungsrisiko dank „Schlossblick“?

Der dritte trockene Sommer in Folge hat es fast vergessen lassen, doch der Oktober gibt sich gerade redlich Mühe wieder daran zu erinnern: Niederschläge können in der Region durchaus in größeren Mengen auftreten. Das hat in der Vergangenheit in Wermsdorf bereits zu Problemen geführt. Grund, dass die Aussicht auf ein neues rund 13.000 Quadratmeter großes Wohngebiet auf Bedenken stößt.

Einer, der die Pläne für das neue Wohngebiet „ Schlossblick“, das die Kommune erschließen will, kritisch verfolgt, ist der Wermsdorfer Wolfgang Scholz. Als Anwohner Am Anger in der tiefer gelegenen Ortsmitte war er, wie seine Nachbarn auch, bei Starkregen früher bereits von Überschwemmungen betroffen. „Durch das Wohngebiet kommt in Zukunft noch mehr Wasser bei uns an“, befürchtet er. Befürchtungen, die auch andere Leser der Zeitung teilten.

Neues Wohngebiet in der Kritik

Entsteht mit den geplanten 13 bis 14 Parzellen eine quasi versiegelte Fläche, von der Regenwasser in den tiefer gelegenen Ortskern ungehemmt abfließt? „Wir verstehen diese Bedenken am Anger“, sagt der Wermsdorfer Bürgermeister Matthias Müller ( CDU). „Wir sind uns bewusst, dass wir in Wermsdorf durch die topographischen Gegebenheiten natürlich das Risiko haben.“

Einerseits führten versiegelte Flächen natürlich zu mehr Wasser, allerdings wolle die Gemeinde auch dem Bedürfnis nach Eigenheimstandorten nachkommen. „Wenn wir unseren Altersdurchschnitt in der Gemeinde zumindest halten wollen, dann müssen wir jungen Familien die Möglichkeit geben, ihren Traum vom Haus zu verwirklichen.“

Regenwasser soll auf Grundstücken versickern

Am „ Schlossblick“ müssen künftige Häuslebauer dafür voraussichtlich aber mehr aufwenden: Der Bebauungsplan sieht vor, dass in speziellen Anlagen – geplant sind kombinierte Rohr- und Rigolensysteme – das Regenwasser auf den Grundstücken direkt versickert wird. „Damit wird kein Wasser aus dem geplanten Wohngebiet in den Regenwasserkanal eingeleitet“, beschreibt Bauamtsleiter Thomas Keller. Das Landratsamt habe klipp und klar eine Einleitung in Gewässer untersagt, so dass nur Versickerung oder Rückhaltung in Betracht kamen.

Auch von einem Teil der Straße, die verbreitert und mit einem Gehweg ausgestattet werden soll, werde das Wasser in eine Versickerungsanlage eingeleitet. Wie teuer diese Anlagen für die neuen Grundstückseigentümer werden, sei noch offen, dafür sparten diese sich im Gegenzug aber auch die Regenwassergebühren.

Entschärfung der Situation Am Anger

Auch Am Anger wurde versucht, für Entspannung zu sorgen, sagt Bürgermeister Müller. Maßnahmen wie den Durchfluss am Schallenteichbach zu erhöhen, haben sich bislang noch nicht bewehren müssen, schlicht weil es Starkregen in dieser Zeit nicht gab.

Daneben werde aktuell das Hochwasserschutzkonzept der Kommune wie vorgeschrieben turnusmäßig überarbeitet. Es sei ausgeschrieben worden und ein Fördermittelantrag gestellt. Sobald der bewilligt sei, werde es beauftragt. „Da sind wir dran und werden dann gucken, welche Maßnahmen uns das beauftragte Ingenieurbüro zur Hand gibt.“

Hochwasserschutzkonzept auf dem Prüfstand

Die Fortschreibung dieses Schutzkonzepts erfolgt in enger Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde, bestätigt der Landkreis. Dessen Ziel sei es, ein (statistisches) Jahrhunderthochwasser schadlos ableiten zu können, teilt Dr. Eckhard Rexroth, Dezernent für Bau und Umwelt mit. Das umzusetzen, werde aufwendig, da regelmäßig Flächen benötigt werden, um die Räume zu schaffen, das Wasser zurückzuhalten.

Von den Maßnahmen, die das aktuelle Schutzkonzept von 2007 für den Saubach empfahl, sei die Sanierung der Verrohrung des Schallenteichbaches fertiggestellt. Eine Erweiterung des Fließquerschnittes an der Engstelle „Am Bach“ befinde sich derzeit in Planung.

„Darüber hinaus wurden weitere, entspannende Maßnahmen durch die Gemeinde Wermsdorf in den vergangenen Jahren umgesetzt.“ So sei die Einbindungsstelle des Schallenteichbaches in den Saubach verlegt worden und zusätzlicher Rückhalt- und Stauraum durch den Abriss eines leerstehenden Gebäudes am Rand des Saubaches entstanden“, teilt er auf Anfrage mit.

Absoluten Schutz vor Überflutungen gibt es nicht

Können in einem Risikogebiet wie der Ortsmitte mit solchen Maßnahmen Hochwasser überhaupt künftig ausgeschlossen werden oder müssen Anwohner ein Restrisiko hinnehmen?

Einen absoluten Schutz vor Überflutungen könne es nicht geben, antwortet Rexroth klar, auf Grund seiner Lage in einer Flussaue habe der Ortskern bei extremen Starkregen- oder Hochwasserereignissen dieses Risiko und müsse sich dem bewusst sein.

Von Manuel Niemann und Jana Brechlin