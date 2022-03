Neuheit in Laas: Wurst und Fleisch aus dem Automaten

Laas

Große Städte haben ihren „Späti“, Laas hat seinen Verkaufsautomaten. Wer in Leipzig oder Dresden nach Ladenschluss Appetit bekommt, kann sich im Spätverkauf mit Snacks versorgen. In Laas bietet nun vor dem Einkaufscenter ein Verkaufsautomat herzhafte Stärkungen rund um die Uhr.

Seit Jahren schon erleben die Laaser eine große Nachfrage nach ihrer Milchtankstelle auf dem Hof, an der sich Kunden mit frischer Rohmilch versorgen können – nachhaltig in der Nachfüllflasche und auf kurzen Wegen. Damit habe man bereits gute Erfahrungen gemacht, bestätigt Dirk Stiller, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Laas: „Das wird gut angenommen.“ So gebe es Stammkunden, die sogar gleich zehn Liter Milch auf einmal kaufen.

Vorbilder in Österreich

Einen Verkaufsautomaten für Wurst- und Fleischprodukte aus eigener Produktion aufzustellen, sei nun der nächste Schritt. „Hier in der Umgebung ist das noch wenig verbreitet, anderswo – zum Beispiel in Österreich – sieht man diese Automaten viel häufiger. Die gibt es dort vor zahlreichen Bauernhöfen, Supermärkten oder Tankstellen“, beschreibt Vorstandsvorsitzende Sylke Hesse. Dadurch habe man nun die Möglichkeit, rund um die Uhr frische Ware anzubieten.

Von Soljanka bis Jagdwurst zur Auswahl

Pünktlich vor Beginn der Grillsaison haben die Laaser den Automaten mit Grillwurst, Käseroster und Steaks bestückt. Aber auch Gläser mit Soljanka, Bolognese-Soße oder Gulasch finden sich hier. Für den Start hat man aus den beliebtesten Produkten aus dem Laaser Einkaufscenter gewählt. „Dazu gehören auch unsere Wurstkonserven vom Rind“, sagt Sylke Hesse und zeigt auf die Gläser mit Leber- und Blutwurst oder Jagdwurst. Je nach Nachfrage, könne der Automat aber auch immer wieder anders bestückt werden.

Kartenzahlung ist möglich

Wer diesen nutzen will, kann mit Bargeld und Karte gleichermaßen zahlen. „Die bargeldlose Funktion war uns wichtig, das wird schließlich immer mehr gewünscht“, unterstreicht Dirk Stiller. Außerdem fällt so das Suchen nach passenden Beträgen weg. Die Funktionsweise ist simpel: Zuerst wird der Betrag eingezahlt und dann per Nummerneingabe das gewünschte Produkt ausgewählt. Anschließend fährt ein Regal hinter der Glasscheibe an das entsprechende Fach und legt Suppe oder Sülze sicher in der Ausgabe ab.

Erweiterung ist denkbar

Kommt das Angebot an, kann man sich in Laas durchaus vorstellen, noch mehr Produkte auf diese Weise zu vertreiben: „Das ist auf jeden Fall erweiterungsfähig“, sind sich Sylke Hesse und Dirk Stiller einig. Gerade auch in Kombination mit der Milchtankstelle wolle man so mit den eigenen Produkten noch präsenter sein. Dass Kunden Wert auf regionale Herstellung legen, zeige sich täglich im Hofladen des Einkaufscenters. „Wir merken, dass der Zuspruch dafür deutlich gestiegen ist. Die vergangenen beiden Jahre haben zu einem kleinen Boom geführt. Das freut uns riesig“, so Sylke Hesse.

Von Jana Brechlin