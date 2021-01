Liebschützberg

Planungen fallen schwer, wenn der Landeshaushalt und damit die Fördertöpfe noch nicht stehen und außerdem der Bund und die Länder – wie die Kommunen – die Folgen der Corona-Pandemie bewältigen müssen. Das zeigt sich auch beim Ausblick des Liebschützberger Bürgermeisters David Schmidt (parteilos).

Herr Schmidt, ein kompliziertes Jahr liegt hinter uns. Welche Veranstaltungen haben Sie 2020 am meisten vermisst?

Anzeige

Es fiel mir sehr schwer, die Weihnachtsfeier für unsere Senioren abzusagen. Ein herber Verlust ist, dass wir auf den geplanten Besuch von Vertretern unserer Partnergemeinde Gailingen verzichten mussten. Schade auch, dass die 775-Jahr-Feier in Klötitz nicht stattfinden konnte ebenso wie die Veranstaltungen auf dem Liebschützberg.

Viele Veranstalter holen 2021 einfach nach, was 2020 geplant war. Ist das eine Option?

Für manche Dinge ja, andere finden sowieso jährlich statt. Nach Gailingen haben wir Päckchen geschickt. Zum 30-jährigen Bestehen unserer Partnerschaft wollen wir uns unbedingt treffen. Aber mit weitem Vorlauf zu planen, bleibt 2021 schwierig.

Trotz zweimaligen Stillstandes: Was bleibt aus Ihrer Sicht von 2020?

Bleiben wir mal bei den Veranstaltungen. Ich bin froh, dass das Ganziger Kürbisfest stattfinden konnte. Die Organisatoren hatten ein gutes Zeitfenster erwischt und ein ordentliches Konzept erarbeitet. Wichtig war außerdem, dass es trotz der Pandemie keine Verzögerungen beim Breitbandausbau gab. Diese Angebote sind inzwischen in fast allen Ortsteilen buchbar.

2020 wollte der Landkreis, wie schon 2019, die Ortsdurchfahrt Laas grundhaft erneuern. Wie sehr ärgert es Sie, dass wieder keine Bagger anrollten?

Tatsächlich stehen alle Beteiligten – also der Landkreis, Ver- und Entsorger und wir als Kommune – in den Startlöchern. Offenbar hapert es am Geldfluss aus dem zuständigen Ministerium des Freistaates an den Landkreis, der Bauherr wäre. Ich hoffe, dass das nur ein Stau ist, der sich auflöst. Aber Kreisstraßen sind offenbar nicht nur für mich ein mit viel Frust verbundenes Problem.

Tatsächlich gibt es noch eine Reihe anderer Baustellen, an denen nichts passiert…

Ja, aber an den Ortsdurchfahrten der Staatsstraßen in Borna und Bornitz ist zumindest Bewegung, auch wenn sich das noch nicht in Bauaktivitäten äußert.

Bei den Kreisstraßen ist das nicht der Fall?

In Liebschütz, Zaußwitz, Laas und Schönnewitz müssen die Ortsdurchfahrten erneuert werden. Einen Fortschritt in den Planungen kann ich aber nicht erkennen.

Was könnte in diesem Jahr an den von Ihnen erwähnten Staatsstraßen passieren?

Für die S 31 in Borna könnten wir in diesem Jahr zu Baurecht kommen. Auf einem anderen Blatt steht, wie lange die Ausführungsplanung dauert und wann das Geld für den Bau bereitsteht. Für die S 28 in Bornitz hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr angekündigt, 2021 eine Einwohnerversammlung durchzuführen.

Weil wir beim Bau sind: Werden 2021 im Baugebiet Borna-Ost Häuser errichtet?

Nein. Wir brauchen hier noch den Satzungsbeschluss, den Verkauf der Grundstücke samt Notarterminen und die Ausschreibung der Erschließungsarbeiten.

Zum Jahresende hat in Borna der Lebensmittelmarkt geschlossen. Auch wenn das keine kommunale Aufgabe ist: Kann er wiederbelebt werden?

Es dürfte eine große Herausforderung sein, mit den niedrigen Gewinnspannen im Lebensmittelhandel hier genügend Umsatz zu erzielen, um die Personal- und weitere Betriebskosten zu erwirtschaften. Gefühlt sind seit Mitte Dezember deutlich mehr mobile Lebensmittelhändler in Borna zu sehen als bisher. Discounter hingegen bauen lieber auf der grünen Wiese, als ihr Sortiment an vorhandene Räume anzupassen. Wer weiß, welche Geschäftsmodelle durch Corona noch Verbreitung erfahren. Vielleicht sind ja Lieferdienste im ländlichen Raum das Modell der Zukunft. Ein Händler vor Ort wäre aber mein Favorit.

Wie wird die Gemeinde Liebschützberg finanziell durch das zweite Corona-Jahr kommen? Welche Investitionen sind geplant?

Es gibt eine Menge Signale, aber wenig konkrete Aussagen. Vom Freistaat ist ein Rekordhaushalt angekündigt, aber nicht beschlossen. Beschlüsse wären die Grundlage für alle Fördermittelprogramme – von den Straßen bis zum Brandschutz. Wir brauchen die Fördermittel, wissen aber nicht, wie voll der Topf sein wird. Auch die aktuelle Leader-Förderperiode ist ausgelaufen. Ich rechne da mit einer zweijährigen Saure-Gurken-Zeit, hoffe aber, dass uns die Zusammenarbeit im „Oschatzer Land“ und der Strukturwandel in der Kohleregion ein paar neue Möglichkeiten bescheren. Es bleibt ein Fahren auf Sicht.

Die Gemeinde fiel vor zwei Jahren mit einem Kinderboom auf. Gab es den 2020 coronabedingt wieder?

Nein, rund 20 Geburten liegen im normalen Rahmen. Corona spielt bisher in unserer Bevölkerungsentwicklung keine Rolle. Der Kinderwunsch mag bei vielen Paaren da sein, aber ebenso sind es die Sorgen. In diesem Zusammenhang bin ich froh, dass wir mit den Kindereinrichtungen bisher gut durch die Pandemie gekommen sind und bin stolz darauf, wie unsere Mitarbeiterinnen dort die Herausforderungen bewältigt haben.

Interview: Axel Kaminski

Von Axel Kaminski