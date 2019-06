Wermsdorf

Ein 27 Jahre alter Mann, der nach einem erlaubten Ausgang nicht in die Fachklinik in Wermsdorf zurückkehrte, wird nun von der Polizei gesucht. Friedrich Jentsch hatte am Montag, den 3. Juni, gegen 8.30 Uhr, die Klinik verlassen. Seither wird er vermisst.

Auf gerichtlichen Beschluss eingewiesen

Friedrich Jentsch war erst im Mai dieses Jahres auf gerichtlichen Beschluss in das Fachkrankenhaus eingewiesen worden. Eigentlich wohnt er in Ebersbach im Landkreis Meißen. Es wäre möglich, dass er Wermsdorf verlassen hat, um eine andere Stadt oder gar ein anderes Land aufzusuchen, so die Polizei. Sie beschreibt Friedrich Jentsch folgendermaßen: 1,71 Meter groß, scheinbares Alter 30 Jahre, schlanke Gestalt, europäisches Erscheinungsbild, spricht mit sächsischem Dialekt – meist leise. Er hat kurze, schwarze Haare und eine blasse Hautfarbe.

Wer hat Friedrich Jentsch gesehen?

Nun fragt die Polizei: Wer hat Friedrich Jentsch seit Montag, den 3. Juni, gesehen oder weiß, wohin er möchte? Wem ist er in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen, in welche Richtung ist er gefahren? Wurde er eventuell per Anhalter mitgenommen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz (Theodor-Körner-Str. 2, 04758 Oschatz, Tel. 03435/650-100) zu melden.

Von lvz