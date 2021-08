Nichts für Langweiler: Ferienprogramm im Oschatzer Jugendhaus

Oschatz

Nur noch der richtige Anstrich, ein paar Schrauben nachgezogen und sie ist fertig: die selbstgebaute Aufbewahrungsbox für das Jugendhaus „Sprungbrett“ in der Lichtstraße 2 in Oschatz. Die Arbeiten sind in den letzten Zügen. Schließlich ist nun auch die dritte Ferienwoche beendet. 16 Kinder haben sich künstlerisch und handwerklich ausgetobt. Die Ferienkinder konnten auch Leinwände mit verschiedenen Techniken gestalten und Stoffbeutel verzieren. Aus Makramee wurden Halterungen für Blumenampeln, Armbänder, Traumfänger und mehr gefertigt. Eine angenehme Woche mit jeder Menge Kreativität, findet auch Matthias Just, Leiter des Jugendhauses.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Gruppenspiele und die gemeinsamen Mittagessen sorgten für ein besseres Kennenlernen der Ferienkinder, die unter anderem aus Oschatz, Strehla und Riesa bei uns waren.“ Denkt er an die Woche zuvor, war dies ganz anders. Denn es wurde abenteuerlich für die 15 Kids und ihre drei Betreuer. Von Dienstag bis Donnerstag ging es mit dem Schlauchboot auf der Mulde von Leisnig nach Trebsen. In den Nächten wurde gezeltet. „Es waren ein paar Wiederholungstäter dabei, doch es melden sich auch immer wieder neue Kinder und Jugendliche an. Das Paddeln war das Highlight der Ferien. Mit dem Wetter hatten wir nicht ganz so viel Glück, aber auch so eine Situation schweißt zusammen. Es war ein echtes Erlebnis und es gab viele Teilnehmer, die so einen Ausflug zum ersten Mal unternommen haben.“

Gestartet waren die Ferien in der ersten Woche mit dem „offenen Treff“. Dann ist das Jugendhaus immer von 14 bis 18 Uhr geöffnet. In den Ferien bereits eher. So wurde auch an einem Tag gegrillt. „Über die Ferien versuchen wir das Programm immer aufzuteilen. Die erste Woche ist erfahrungsgemäß immer etwas ruhiger“, so der Jugendhausleiter.

Mit dem Spielmobil unterwegs

In der vierten Woche hat der offene Treff von Dienstag bis Freitag für junge Besucher geöffnet. Am Dienstag wird zwischen 11 und 13 Uhr gemeinsam gekocht und gegessen. „Nicht nur in den Ferien, sondern auch außerhalb davon, sind wir mit dem Spielmobil auf verschiedenen Spiel- und Bolzplätzen in Oschatz und Umgebung unterwegs. Wir haben unterschiedliche Spielgeräte wie zum Beispiel kleine mobile Fußballtore, Bälle und Geschicklichkeitsspiele dabei. All das, was ins Fahrzeug rein passt.“

So sieht man das Spielmobil in der vierten Ferienwoche am Montag und Donnerstag von Platz zu Platz ziehen. Am 23. August wird es beim Stand up Paddeln wieder spannende. Hier sind noch Restplätze verfügbar. Erneut in die künstlerische Richtung geht es in der fünften Woche. Vom 23. bis 27. August wird Graffiti-Künstler Christian Weiße zuerst mit den Jugendlichen an den Grundlagen der Graffitikunst arbeiten. Dann geht es hinaus. Denn die Stadt Oschatz hat für dieses Projekt Flächen zur Verfügung gestellt. Hier sind noch Restplätze verfügbar.

Entspannte letzte Ferienwoche

Anmeldungen sind direkt im Jugendhaus Oschatz oder unter 0172 6964058 beziehungsweise just@sprungbrett-riesa.de möglich. Entspannt geht es in der letzten Woche weiter. Denn hier müssen oft noch einige Vorkehrungen für die darauf beginnende Schule getätigt werden. Auch hier gibt es wieder den offenen Treff, es können Schulthemen besprochen oder eben noch ein paar schöne Tage gemeinsam verbracht werden.

Von Kristin Engel