Nico und sein „Santorini“

Oschatz

Für viele Gäste ist er bereits nach dem ersten Besuch „der Nico“. Die griechische Gastlichkeit schafft schnell Vertrautheit, davon ist der Chef überzeugt. Nico Saraci leitet das „ Santorini“ in der Rosmarinstraße in Oschatz. Wenn er im laufenden Betrieb durch seinen Laden streift, schüttelt er viele Hände, hat ein offenes Lächeln für jeden. Denn auch wenn ein volles Haus für ihn und seine Mitarbeiter Stress bedeuten kann, sollen die Besucher zufrieden den Laden verlassen, sagt der 46-Jährige. Sie sollen ja schließlich wiederkommen.

Vor etwa 30 Jahren hat er seine Heimat Griechenland verlassen, in der Hoffnung auf eine aussichtsreichere Zukunft. Über Ecken und Enden strandete er kurz vor der Jahrtausendwende in der Stadt an der Döllnitz. Heute sind er und sein „ Santorini“ eine feste Instanz in Sachen Souvlaki, Gyros, Feta und Co.

Mit 16 Jahren Griechenland den Rücken gekehrt

Geboren ist Nico in Igoumenitsa, einer Gemeinde im äußersten Nordwesten von Griechenland. Die Stadt hat etwa ein Drittel mehr Einwohner als Oschatz, ist dafür aber auch fast zehn Mal so weitläufig. Gelegen zwischen der beliebten Urlaubsinsel Korfu und dem Nachbarn Albanien und fast 500 Kilometer von der Hauptstadt Athen entfernt. Dort verbrachte der Grieche seine Kindheit und Jugend, zusammen mit seinen Eltern und Geschwistern.

1989 kehrte er dem Ionischen Meer den Rücken und machte sich mit seinen älteren Brüdern auf nach Deutschland, da war er gerade einmal 16 Jahre. „Ich hielt mich komplett an sie, lebte mit ihnen. Alleine wäre es nicht gegangen“, erzählt Nico. Die Aussicht auf eine berufliche Perspektive übertünchte damals die Angst vor dem Unbekannten, der unsicheren Zukunft. „Geld verdienen und was schaffen“, das war das Ziel. Die erste Station dafür: Osnabrück. Dort hielt sich Nico mit Gelegenheitsarbeit über Wasser und knüpfte erste Kontakte in die gastronomische Szene.

„Familienbetrieb durch und durch“

Nach einiger Zeit zog es ihn von Niedersachsen in den sächsischen Freistaat. Sein damaliger Chef eröffnete ihm ein Angebot in Chemnitz. Der heute 46-Jährige sagte zu. Er hat viel und hart gearbeitet all die Jahre, rekapituliert Nico. „Das kann ich.“ Einen Laden aufzumachen – das war der Traum –„das man sich wirklich was eigenes aufbaut.“

1999 dann die langersehnte Übernahme in Oschatz. Zu diesem Zeitpunkt führte er mit seiner damaligen Frau die Geschäfte, inzwischen ist er alleiniger Chef des „ Santorini“ und zwei seiner Söhne stehen in der Küche. „Familienbetrieb durch und durch.“ Der Gastronom ist stolz darauf, dass ein Teil seiner Familie den Weg in sein Business gefunden hat. Sogar ein zweiter seiner Sprösslinge steht hinter den Kochplatten. Eine Art griechische Doppelspitze. Der eine kümmert sich um die griechischen Spezialitäten, der andere um das weit gefasstere mediterrane Angebot.

Gastronomisch mit der Zeit und dem Kunde gehen

Warum Nico auch Pizza und Pasta anbietet? „Ganz einfach: Die Art zu kochen funktioniert in der Mittelmeer-Küche ähnlich. Außerdem sind viele Gerichte leichter. In Zeiten, in denen die Leute immer bewusster essen, wäre es dumm, das nicht anzubieten.“ Eine Erkenntnis, die aus vielen Jahren Erfahrung resultiert.

Gerade am Anfang setzte er noch stoisch auf traditionell Griechisches, merkte aber rasch, was die Oschatzer gerne auf dem Teller haben wollen und was nicht. „Das war für mich ein langer Weg, das anzunehmen. Aber ich mache mein Essen ja für die Kunden, nicht für mich.“ Zuhause fällt der Speiseplan dementsprechend ein wenig anders aus. Nicht dass das, was im „ Santorini“ kredenzt werde nicht griechisch ist, betont Nico. „Es ist eben angepasst.“ Souvlaki und Gyros zum Beispiel, erzählt er, gäbe es in Griechenland eher in Bistros als in Restaurants.

Frische ist Ehrensache

Frische ist und bleibt trotzdem oberstes Gebot und Ehrensache. „Wir machen alles selbst, was geht. Fertigprodukte kommen nicht in unsere Küche.“ Der Oschatzer Gastronom ist sich sicher, dass das Teil des Erfolgsrezeptes ist. „Die Leute wissen, was sie hier bekommen. Es gibt einen Standard, den wir jeden Tag versuchen zu erfüllen.“ Um den Oschatzer noch ein wenig glücklicher zu machen, lassen sich Nico und seine Küchen-Crew auch mal die ein oder andere Abwechslung einfallen. Oder gehen mit der Saison, wie zum Beispiel beim Spargel. Auch die Weine kommen teilweise aus der Region oder aus dem Mittelmeer-Raum abseits des Anrainerstaates. „Mein Herz schlägt trotzdem für die griechischen Tropfen“, sagt Nico und lässt sich zumindest nicht die Werbung für sie vor seinen Gästen nehmen.

Einmal Kritiker, immer Kritiker

Das Konzept vom „ Santorini“ geht auf. Der Laden läuft. Nicht selten sind die Gasträume proppenvoll. Nach der Sanierung im letzten Jahr hat Nico jetzt sogar noch mehr Plätze. Also noch mehr zu tun. „Klar, ist das Stress. Aber ich habe mir diesen Job mit all seinen Kehrseiten ausgesucht.“ Seinen letzten Urlaub hatte der gebürtige Grieche vor zwei Jahren. Er sagt das auf Nachfrage, nicht um sich zu beschweren.

Wenn er sich wirklich mal entspannt, dann lasse er sich gerne auch mal bedienen, geht essen –„das ist klar“. Ganz den Gastronom aus sich verbannen, kann er dabei aber nicht. „Ich bin immer ein Kritiker, egal wo ich bin. Ich denke dann oft: Meine Leute können das besser.“

Von Lisa Schliep