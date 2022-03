Noch 99 Tage bis zur Kleinen Gartenschau in Oschatz – das sind die Höhepunkte

Oschatz

Die Stadt wärmt sich für die Kleine Gartenschau auf. Genau 99 Tage bevor die Kleine Gartenschau in Oschatz beginnt, wurde gestern im Oschatz Park der Endspurt für die Vorbereitungen begonnen. Dabei krempelten Jörg Bringewald (Stadt Oschatz), Frank Kupfer (Förderverein Landesgartenschau), Markus Drexler (Lebenshilfe) und Uta Moritz (Oschatzer Freizeitstätten) die Ärmel hoch und sorgten für eine ansprechende Frühlingsbepflanzung in den Pflanzkübeln vor dem Rundbau.

Ausrichterquartett ist optimistisch

Die Situation ist nicht ganz neu. Vor genau zwei Jahren waren die gleichen Protagonisten am selben Ort, um die Werbetrommel für die Kleine Gartenschau zu rühren. Dann kam Corona und das Projekt Kleine Gartenschau in Oschatz wurde auf Eis gelegt.

„Wir sind sehr optimistisch, dass wir in diesem Juni die Kleine Gartenschau durchführen können“, ist der Beigeordnete der Stadt Oschatz, Jörg Bringewald, überzeugt. Die drei Hauptakteure, die Stadt Oschatz mit den Freizeitstätten, die Lebenshilfe in Oschatz und der Förderverein Lago 2006 stehen in ständigem Kontakt, um die Veranstaltung, die vom 23 bis zum 26. Juni geplant ist, optimal vorzubereiten.

Frühblüher für die kleine Gartenschau in Oschatz gepflanzt. Quelle: Hagen Rösner

„Seit es die Witterung wieder zulässt, sind wir von der Lebenshilfe im Oschatz Park unterwegs, um die Grünanlagen auf Vordermann zu bringen“, meint Markus Drexler vom Regionalverband der Lebenshilfe Oschatz. Dabei soll auch der „Vertikale Garten“, der in den vergangenen Jahren nur extensiv bewirtschaftet wurde, wieder in Ordnung gebracht werden. So erhalten die Säulen neue Blüherde und Pflanzen. Geplant ist auch, im Eingangsbereich zum Oschatz Park beziehungsweise zum Gartenschaugelände eine neue Gelände-Orientierungstafel anzubringen.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An einer Grundmaxime, die bereits bei den anderen kleinen Gartenschauveranstaltungen in Oschatz beherzigt wurde, soll festgehalten werden. Oberbürgermeister Andreas Kretschmar hatte es in der Vergangenheit so formuliert: „Ich halte es für wichtig, dass das Angebot der Kleinen Gartenschau für alle Besucher kostenfrei ist.“ So wird es auch in diesem Jahr sein.

2016 fand die letzte Kleine Gartenschau statt. Quelle: Dirk Hunger

Das Grundgerüst für die vier Veranstaltungstage im Oschatz Park ist geplant und wird von den Oschatzer Freizeitstätten organisiert. Claudia Werner von den Freizeitstätten zählt die schönsten Höhepunkte des Programms auf: Blumenschau mit Uta Bresan im „das O“, Gartenfachvorträge, Sonderfahrten auf schmaler Spur mit der Dampflok „Wilder Robert“ und der Döllnitzbahn, eine Händlermeile mit Erzeugnissen aus der Landwirtschaft, ein buntes Bühnenprogramm, das Grüne Klassenzimmer, eine Oldtimer-Ausfahrt, eine Hütehundeshow und eine Sensenmeisterschaft.

Turnverein feiert mit der Gartenschau Jubiläum

Die Kleine Gartenschau wird in diesem Jahr das Oschatzer Stadtfest ersetzen. Und noch eine kleine regionale Besonderheit gibt es. Der Oschatzer Turnverein 1847 nutzt die Kleine Gartenschau als Bühne, um sein 175-jähriges Bestehen zu feiern. Dazu wird es auf dem Gartenschaugelände eine zweite Bühne mit einem interessanten Unterhaltungsangebot geben.

Von Hagen Rösner