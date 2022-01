Nordsachsen: Darum hat das neue Schadstoffmobil eine Notdusche an Bord

Nordsachsen

Die Abfall- und Servicegesellschaft (ASG) des Landkreises Nordsachsen hat ein neues Schadstoffmobil. Für rund 90 000 Euro wurde es angeschafft und hat, wie kürzlich auf dem Wertstoffhof im Bad Dübener Gewerbegebiet Süd-Ost, seine erste Einsätze hinter sich. Eigentlich ist es gar kein Mobil, sondern ein spezieller Container mit vielfältigen Möglichkeiten für das Einsammeln schadstoffhaltiger Abfälle.

Bisher kam das Schadstoffmobil nur einmal im Jahr

Seit 2015 nimmt die ASG kostenfrei schadstoffhaltige Abfälle entgegen. Bisher wurden die Sammlungen in den größeren Städten einmal im Jahr angeboten. Viel zu wenig – wie sich herausstellte. Denn wer den Termin verpasst hatte, musste ein Jahr warten. Das sorgte auch bei den Bürgern für viel Kritik. „Ehrlich gesagt war es tatsächlich nicht bürgerfreundlich, in solchen großen Abständen Schadstoffe zu sammeln“, räumt ASG-Geschäftsführerin Anke Dusi ein.

„Wir haben aber reagiert und ein neues Mobil angeschafft, das jetzt bis zu sieben Mal im Jahr in Bad Düben, Spröda, Torgau, Oschatz, Taucha, Lissa, Schkeuditz und Radefeld für jeweils eine Woche auf den Wertstoffhöfen des Landkreises steht. Zudem ist die Erfassungsmenge deutlich höher als bisher. Und es gibt auch Termine an Sonnabenden“, so Anke Dusi. In Eilenburg ist dafür die Remondis GmbH zuständig, die am 24. und 25. Juni von 13 bis 17 Uhr beziehungsweise 8 bis 11.30 Uhr auf dem Wertstoffhof in der Hartmannstraße Schadstoffe annimmt.

ASG-Mitarbeiterin Kathleen Weiße verstaut alte Farbreste in einem dafür speziellen Behälter auf dem Schadstoffmobil. Quelle: Steffen Brost

Nicht alle Schadstoffe werden angenommen

Doch was kann der Schadstoffcontainer alles? Zahlreiche Behältnisse sind integriert, in denen die verschiedenen Schadstoffe bis zur endgültigen Vernichtung aufbewahrt werden. So können dort zum Beispiel Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Fotochemikalien, Pestizide genau so wie Abfälle mit metallischen Quecksilber, ölhaltige Abfälle bis hin zu Farb- und Lackresten, Reinigungsmittel, zytotoxische und zytostatische Arzneimittel und Batterien sicher gelagert werden. „Allerdings nehmen wir kein Altöl sowie Handfeuerlöscher oder Druckgasflaschen an. Außerdem werden auch keine infektiösen Abfälle, Feuerwerkskörper, Munition sowie defekte und unverschlossene Gefäße entgegengenommen“, so Dusi weiter.

Wissenswertes zur Schadstoffentsorgung Die Abfallsatzung schreibt fest, was und in welcher maximalen Abgabemenge angenommen wird: Beispiel Lösemittel: 5 Liter; Farb- und Lackreste, die gefährliche Stoffe enthalten: 5 Liter. Dispersionsfarben (wasserlösliche Wand- und Deckenfarbe) enthalten keine Schadstoffe – Reste aushärten lassen, dann können diese in den Restabfall und die leeren Behälter in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. Altöl muss dort, wo Motoren- oder Getriebeöl verkauft wird, kostenlos zurückgenommen werden. Infektiöse Abfälle, Feuerwerkskörper, Munition sowie defekte oder unverschlossene Gefäße dürfen nicht angenommen werden. Es werden nur schadstoffhaltige Abfälle aus Privathaushalten des Landkreises Nordsachsen (mit Ausnahme der Stadt Eilenburg) angenommen. In Eilenburg ist dafür die Remondis GmbH zuständig. Schadstoffe können 2022 am Freitag, 24. Juni von 13 bis 17 Uhr sowie Samstag, 25. Juni von 8 bis 11.30 Uhr auf dem Wertstoffhof in der Hartmannstraße abgegeben werden. Die Annahmezeiten finden Sie in der AbfallApp des Landkreises Nordsachsen (unter Infos – Schadstoffsammlung), auf den Internetseiten der Entsorgungsunternehmen, z.B. www.asg-nordsachsen.de oder www.kwdz.de (unter Abfalltermine – Schadstoffsammlung) sowie auf den Abfallkalendern. Bei Fragen: info@asg-nordsachsen.de und info@kwdz.de.

Gewerbeabfälle müssen direkt nach Taucha gebracht werden

Die Sammlung erfolgt ausschließlich für schadstoffhaltige Abfälle aus Privathaushalten. Gewerbliche Abfälle müssen von den jeweiligen Unternehmen direkt beim Taucher Unternehmen UWE Sondermüll und Recycling GmbH abgegeben werden. In der Parthestadt wird auch der Inhalt des Schadstoffcontainers, wenn er voll ist, entsorgt. Ausgestattet ist der Container übrigens mit zahlreichen technischen Finessen. „Es gibt eine Notdusche, falls man sich einmal mit Schadstoffen kontaminiert, eine Augenspülstation, eine Analysestation und einen Pulverfeuerlöscher“, erklärt Mitarbeiterin Kathleen Weißke.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alle Termine des Schadstoffmobiles gibt es auf der Abfall-App AbfallPlus, auf den Internetseiten der Entsorgungsunternehmen, z.B. www.asg-nordsachsen.de oder www.kwdz.de sowie unter der Telefonnummer 034202 30760.

Von Steffen Brost