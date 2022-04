Nordsachsen: Es gibt drei Bewerber für die Landratswahl

Nordsachsen

Für die Landratswahlen am 12. Juni in Nordsachsen gibt es drei Bewerber. Wie das Landratsamt Nordsachsen mitteilte, wurden bis Donnerstag, 18 Uhr, drei Vorschläge eingereicht. Dabei handelt es sich um den Vorschlag der CDU – Kai Emanuel (Delitzsch), der SPD/Linke/Grüne – Torsten Pötzsch (Eilenburg) sowie der Freien Sachsen – Uta Hesse (Mügeln).

Freie Sachsen brauchen 200 Unterstützerunterschriften

„Der Kreiswahlausschuss hat die eingereichten Wahlvorschläge nunmehr zu prüfen und über ihre Zulassung oder Zurückweisung zu beschließen. Er wird hierüber in öffentlicher Sitzung verhandeln und entscheiden“, sagt der Ausschussvorsitzende Steffen Fleischer. Hinsichtlich des Wahlvorschlages der Partei „Freie Sachsen“ werde dabei insbesondere zu prüfen sein, ob die gesetzlich geforderte Anzahl an Unterstützungsunterschriften beigebracht worden ist. „Da die Partei weder im Sächsischen Landtag noch im nordsächsischen Kreistag vertreten ist, bedarf dieser Wahlvorschlag gemäß den kommunalwahlrechtlichen Vorschriften mindestens 200 Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten des Landkreises Nordsachsen, die keine Bewerber des Wahlvorschlags sind“, so Fleischer.

Wahlausschuss des Landkreises entscheidet am Dienstag

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet am kommenden Dienstag um 17 Uhr im großen Mehrzwecksaal von Schloss Hartenfels (Flügel D, 2. OG) statt. Der Zutritt steht jedermann frei. Die zugelassenen Wahlvorschläge für die Landratswahl werden direkt im Anschluss per Pressemitteilung, auf der Homepage des Landkreises unter „Aktuelles“ sowie im Amtsblatt des Landkreises Nordsachsen am 22. April 2022 öffentlich bekannt gemacht.

Von LVZ