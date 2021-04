Nordsachsen: Inzidenzwert 200 fünf Tage in Folge überschritten

Nordsachsen

Der Landkreis Nordsachsen hat am gestrigen Mittwoch den fünften Tag in Folge den Corona-Inzidenzwert 200 überschritten. Das teilte das Landratsamt mit. Konkret lag die Inzidenz (die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage) am Mittwoch in Nordsachsen bei 233,6; nach 225,0 am Dienstag, 205,8 am Montag, ebenfalls 205,8 am Sonntag, 214,9 am Samstag und 164,4 am Freitag.

Die Auswirkungen der Überschreitung auf die im Kreis geltenden Corona-Regeln sind jedoch sehr überschaubar: Laut Kreisverwaltung schreibe die aktuell gültige Rechtsverordnung des Freistaates für diesen Fall vor, dass Versammlungen unter freiem Himmel mit 1,5 Metern Mindestabstand und medizinischem Mund-Nasen-Schutz nun auf maximal 200 Teilnehmer zu begrenzen sind.

141 Neuinfektionen

Im Landkreis wurden zuletzt binnen eines Tages – von Dienstag zu Mittwoch – 141 Neuinfektionen registriert. Seit März vergangenen Jahres wurden damit insgesamt 11 824 Corona-Fälle in Nordsachsen gezählt. Davon galten am Mittwoch noch 989 Betroffene als aktuell Corona-positiv. In Quarantäne befinden sich derzeit 1622 Einwohner.

Im Landkreis Nordsachsen gab es bisher (Stand: 13. April) 27 066 Erst- und 12 593 Zweitimpfungen.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 309, Quarantäne aktuell: 553, Todesfälle: 49

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 284, Quarantäne aktuell: 476, Todesfälle: 64

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 166, Quarantäne aktuell: 272, Todesfälle: 110

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 98, Quarantäne aktuell: 187, Todesfälle: 79

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 40, Quarantäne aktuell: 49, Todesfälle: 11

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 53, Quarantäne aktuell: 85, Todesfälle: 8

36 Corona-Fälle sind regional noch nicht zugeordnet.

Neuinfektionen im Landkreis

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage (Stand: 13. April):

Arzberg: 3

Bad Düben: 30

Beilrode: 9

Belgern-Schildau: 6

Cavertitz: 2

Dahlen: 21

Delitzsch: 107

Doberschütz: 33

Dommitzsch: 3

Dreiheide: 2

Eilenburg: 56

Elsnig: 0

Jesewitz: 14

Krostitz: 16

Laußig: 8

Liebschützberg: 8

Löbnitz: 18

Mockrehna: 9

Mügeln: 15

Naundorf: 3

Oschatz: 43

Rackwitz: 29

Schkeuditz: 22

Schönwölkau: 16

Taucha: 33

Torgau: 26

Trossin: 2

Wermsdorf: 6

Wiedemar: 26

Zschepplin: 11

Von LVZ