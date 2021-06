Collm

Ein kleines bisschen spannt das Brasilien-Shirt noch über dem Bauch. Nein, das sind nicht die berühmten Corona-Pfunde, Günter Schmidt fehlt die Bewegung. Zumindest, wenn man seinen Aktionsradius mit dem von früher vergleicht: Da sammelte der passionierte Läufer Marathons wie andere Briefmarken, lief die gut 42 Kilometer durchaus auch zweimal an einem Tag, wenn die Wettbewerbe sich im Kalender drängten. Seit einem Schlaganfall im Dezember 2019 musste sich der Collmer jedoch an kleinere Schritte gewöhnen.

Reiseerfahrenes Ehepaar

Damals war der heute 69-Jährige gerade mit seiner Frau Anita in Costa Rica in Mittelamerika. Schon seit Jahren hatten sich die Rentner angewöhnt, dort der Kälte in Deutschland zu entfliehen und ihr Winterquartier aufzuschlagen. Zuvor hatten beide mehrfach Süd- und Mittelamerika bereist, waren mit dem Rucksack in zahlreichen Ländern unterwegs und sind dem Amazonas von der Quelle bis zur Mündung gefolgt.

Nach dem Frühstück umgekippt

Am zweiten Tag des Aufenthaltes in Cahuita passierte es dann: „Wir hatten gerade draußen gefrühstückt und Günter ging in den Bungalow. Als er nach einer Weile nicht wiederkam, bin ich hinterher und habe ihn auf dem Boden vor dem Sofa gefunden“, beschreibt Anita Schmidt. „Die Affen, die von uns immer Bananen bekamen, guckten zur Tür rein. Denen war das nicht geheuer und ich wusste gleich, dass er einen Schlaganfall hatte.“

Reisen ist Günter Schmidts Hobby. Die Wintermonate verbrachte er jahrelang stets in Costa Rica. Quelle: privat

Odyssee von Klinik zu Klinik

Nach einer quälenden Stunde kommt ein Krankenwagen. Der Fahrer ist allein und ruft Bauarbeiter zu Hilfe, um den bewegungsunfähigen Günter Schmidt in das Fahrzeug zu bekommen. Dann geht es in die Poliklinik, von dort weiter in das Krankenhaus der Provinzhauptstadt und schließlich in eine Spezialklinik in die Hauptstadt San Jose. Mittlerweile war auch schon die deutsche Botschafterin informiert (Schmidt: „Da siehst du mal, wie wichtig ich dort war.“), die die Ehefrau vorwarnte: „Sie sagte mir, ich soll nicht erschrecken, wie die Klinik aussieht oder wie voll es dort ist, die Ärzte seien alle top ausgebildet und die Medizintechnik auf dem neuesten Stand. Und so war es dann auch“, berichtet sie.

Turbulente Zeit in Costa Rica

Die eigentlich kurze Zeit, bis Günter Schmidt nach Deutschland ausgeflogen wurde und in Leipzig ins Krankenhaus kam, war nervenaufreibend und turbulent. Zum Glück war mittlerweile die Tochter der beiden angekommen und konnte ihre Mutter unterstützen: Das vier Stunden entfernte Winterquartier musste geräumt und Papiere für den Transport beschafft werden. Zwischendurch bekam ihr Mann noch eine Lungenentzündung und musste ins künstliche Koma versetzt werden. „Ich seh’ ihn immer noch im Bett liegen, mit den ganzen Maschinen.“

Wirre Träume im Koma

Schmidt zuckt bei der Schilderung mit den Schultern: „Ich hab davon nichts gemerkt.“ Gemerkt hat er nichts, sich aber eine Menge eingebildet. „Ich hab geträumt, dass Anita einen anderen Mann hat und war davon völlig überzeugt“, erzählt er. „Das sind die Koma-Träume, die kommen einem total realistisch vor. Wenn man normal träumt, dass man einen Marathon läuft und morgens aufwacht, ärgert man sich höchstens, dass es nur ein Traum war. Wenn das in einem Koma-Traum passiert, rätselt man später, wo man die Medaille hingelegt hat“, versucht er einen Vergleich.

Kampf um Selbstständigkeit

Günter Schmidt beim Lauftraining nach dem Schlaganfall. Quelle: privat

Nach der Behandlung im Krankenhaus und der anschließenden Reha in Großenhain musste sich der begeisterte Sportler in Geduld üben. Jede Stufe, die Schmidt schafft, ist ein Triumph. Jede Fähigkeit, die er sich zurückerobert, ein Stück mehr Unabhängigkeit. Heute bewältigt der 69-Jährige seinen Alltag weitestgehend ohne Hilfe. Zwar braucht er zum Gehen einen Stock und einen Treppenlift („aber nur hinunter“), bekommt zweimal pro Woche Physio- und Ergotherapie, aber er traut sich immer mehr zu – auch wenn Ehefrau Anita sich Sorgen macht, wenn ihr Mann alleine unterwegs ist.

Im Ehrenamt als Schöffe

Per Bus und Bahn nach Leipzig zum Beispiel, wo er wieder ehrenamtlich als Schöffe am Landgericht im Einsatz ist. „Natürlich kann ich da umfallen, aber das kann mir auch hier passieren“, räumt er ein. Und bisher sei er immer auf hilfsbereite Menschen getroffen. „In Leipzig sind mehr Leute draußen unterwegs als in Collm, da gibt es immer jemanden, der zupacken kann.“ Jammern kommt für ihn nicht infrage. Das gehöre sich auch nicht: „Irgendwem geht es doch immer noch schlechter“, findet er.

Zum Glück ohne Schmerzen

Nein, er trauere den Läufen, die er nun nicht mehr bestreiten kann, nicht hinterher, versichert er. „Mir geht es doch gut, ich habe keine Schmerzen, sondern kann nur schlecht gehen. Dafür funktioniert der Kopf wunderbar.“ Eine eigene Laufveranstaltung will Günter Schmidt aber schon wieder beleben – als Organisator. So soll es am 31. Juli erneut „Anitas Marathon“ geben. Den hatte er vor zwei Jahren ins Leben gerufen und dabei Laufsport mit Geschichtsunterricht kombiniert: Die Sportler rannten von einer Besichtigung zur anderen.

Reiseziel ist St. Petersburg

„Das machen wir nun wieder. Es geht von Wermsdorf über Collm nach Oschatz, wo die Türmerwohnung besichtigt werden soll“, kündigt er an. Er selbst werde sich am Verpflegungsstand und bei den Geschichtsführungen nützlich machen. Und es genießen, mit der Laufgemeinschaft einen Tag zu verbringen. Seine Kontakte zu Sportlern und Reisegefährten werden weiter gepflegt. Und mit letzteren auch wieder Pläne geschmiedet. „Ich sehe mich zum Beispiel in St. Petersburg oder auch noch einmal in Costa Rica“, sagt der Collmer. Seiner Ergotherapeutin hat er das auch schon mitgeteilt. „Wir müssen jetzt daran arbeiten, dass das klappt“, meint er so lapidar wie entschlossen.

Von Jana Brechlin