Nordsachsen: Rot-Rot-Grün einigt sich auf gemeinsamen Wahlvorschlag

Nordsachsen

Nun ist es klar: SPD, DIE LINKE und Bündnis 90/Die Grünen haben nach Gesprächen entschieden, dass sie bei den Landrats- und Bürgermeisterwahlen im Juni mit gemeinsamen Kandidatinnen und Kandidaten antreten möchten. Die Vertreterinnen und Vertreter schlagen ihren Kreisverbänden ein Rot-Rot-Grünes Bündnis für die kommunalen Wahlen in Nordsachsen vor und empfehlen eine gemeinsame Nominierung beziehungsweise Unterstützung durch alle drei Parteien.

Übereinstimmung bei den Kreis-Chefs der drei Parteien

„Sowohl bezüglich der Inhalte als auch der jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten konnten wir Übereinkünfte erzielen“, erklärt der SPD-Kreisvorsitzende Volkmar Winkler zufrieden. Die Kreis-Chefin der LINKEN, Luise Neuhaus-Wartenberg, ergänzt: „Beim Blick auf die Ergebnisse bei der Bundestagswahl sehen wir, dass gemeinsame Kandidaten im Hinblick auf eine fortschrittliche Mehrheit ein absolutes Muss sind. Über die erfolgreichen Verständigungen freuen wir uns sehr.“ Auch die Kreisvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen Barbara Scheller und Denis Korn sehen es nicht anders. „Es ist ganz einfach augenscheinlich, dass unsere Ziele eng beieinander liegen und demzufolge eine Zusammenarbeit die logische Folge ist.“

Und diese Kandidatinnen und Kandidaten gehen ins Rennen.

Eilenburger Torsten Pötzsch will Landrat werden

Landratswahl: Torsten Pötzsch, Sozialpädagoge und Stadtrat aus Eilenburg (SPD).

Das sind die Kandidaten für die OBM-Wahlen

Oberbürgermeister-Wahlen: Torgau – Kreis- und Stadtrat Michael Bagusat-Sehrt (Die LINKE). Delitzsch – Jens Müller (parteilos), staatlich anerkannter Erzieher und Unternehmer, der sich als Betreiber des Kinos und der Urlaubsbar in seiner Heimatstadt einen Namen gemacht hat. Für Taucha wurde entschieden wie bei der letzten Wahl erneut Tobias Meier (FDP), der als Einzelbewerber antritt, zu unterstützen. Noch keine Entscheidung wurde bezüglich der Oberbürgermeisterwahl in Oschatz getroffen. In Eilenburg wird der SPD-Ortsverband Mathias Teuber nominieren.

Das sind die Kandidaten für die Bürgermeister-Wahlen

Bürgermeister-Wahlen in den Gemeinden. In Cavertitz geht Amtsinhaberin Christiane Gürth wieder ins Rennen und hat die volle Unterstützung aller drei Parteien. In Dommitzsch wird der bei der letzten Wahl knapp unterlegene Bernd Schlobach erneut antreten. Zum ersten Mal kandidieren werden in Wermsdorf der Historiker und Heimatvereinsvorsitzende Dr. Jens Kunze, in Dahlen der SPD-Stadtrat und Unternehmer Jens Bak sowie in Rackwitz der stellvertretende SPD-Ortsvereinsvorsitzende und Architekt Konstantin Preissler. Nur in Jesewitz wird es keinen Bündnis-Kandidaten geben. Hier wird wiederum der Amtsinhaber Ralf Tauchnitz, der für die Freien Wähler antritt, unterstützt.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nominierungsveranstaltung im März

Die Geschäftsführer der drei Parteien bereiten jetzt die Aufstellungskonferenz vor. Am 12. März wollen sich alle drei Parteien an einem noch zu bestimmenden Ort treffen und das Gesamtpaket zur Nominierung und Beschlussfassung vorlegen. „Diese gemeinsame Veranstaltung ist ein weiteres Zeichen dafür, dass nach dem 12. März alle drei Parteien geschlossen hinter den Kandidierenden stehend in den Wahlkampf gehen werden und gemeinsam für Veränderungen in zahlreichen Bereichen wie Sozial-, Bildungs-, Kinder-und Jugendpolitik, Umwelt- und Infrastrukturpolitik kämpfen werden“, sind sich die Kreisparteivorsitzenden einig.

Von LVZ